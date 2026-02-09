México

Tren Ligero CDMX: así son las nuevas unidades chinas que arribaron a Xochimilco y que operarán este 2026

El Gobierno CDMX informó que adquirieron nuevos trenes chinos para reducir los tiempos de espera en el servicio, en especial durante el Mundial 2026

El Gobierno de la CDMX
El Gobierno de la CDMX ha anunciado la adquisición de nuevos trenes chinos para el servicio del Tren Ligero (Secretaría de Movilidad)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la llegada de dos nuevos trenes provenientes de Zhuzhou, República Popular de China, los cuales se incorporarán al servicio del Tren Ligero, el cual actualmente está en un proceso de remodelación para mejorar las condiciones operativas de la terminal Tasqueña.

A través de un comunicado, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) anunció la incorporación de estos nuevos trenes ligeros a la red de la Ciudad de México, los cuales arribaron el domingo 8 de febrero al taller operativo de Huipulco, en la alcaldía Tlalpan.

Las unidades forman parte de una estrategia para ampliar y modernizar el sistema de transporte en la capital. Desde el mes de septiembre de 2025 la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (Sobse) inició con la demolición de la terminal Tasqueña, así como la modernización del servicio del Tren Ligero.

Así son las unidades chinas del Tren Ligero CDMX

Así son las nuevas unidades
Así son las nuevas unidades del Tren Ligero provenientes de China (X/ @STECDMX)

A través de redes sociales, el STE compartió imágenes y detalles de cómo son las nuevas unidades, se pretende que en este 2026 inicien operaciones y brinden servicio principalmente durante la Copa Mundial 2026, pues el Tren Ligero es una de las rutas principales para llegar al Estadio Azteca.

Cada uno de los trenes cuenta con diseño articulado de doble cabina y una capacidad total para 292 pasajeros. Entre las características destacadas se encuentran:

Así son las nuevas unidades
Así son las nuevas unidades del Tren Ligero provenientes de China (X/ @STECDMX)
  • Condiciones de accesibilidad universal
  • Anuncio sonoro de estaciones
  • Cámaras de videovigilancia
  • Luces de tránsito
  • Sistemas de frenado e iluminación intermitente, lo que permitirá mejorar la experiencia de viaje y reducir la frecuencia de paso entre unidades.

La incorporación de los nuevos trenes representa una inversión total de mil 383 millones de pesos y permitirá aumentar de manera significativa la atención a personas usuarias. El número de pasajeros transportados diariamente pasará de 130 mil a 250 mil, mientras que la flotilla crecerá de 20 a 37 unidades.

Así son las nuevas unidades
Así son las nuevas unidades del Tren Ligero provenientes de China (X/ @STECDMX)

Modernización del Tren Ligero provocará cierres prolongados en el sur de la Ciudad de México

La modernización del Tren Ligero Xochimilco - Tasqueña, una línea estratégica para la movilidad en el sur de la Ciudad de México, avanza con intervenciones profundas orientadas a aumentar la capacidad operativa ante la próxima Copa Mundial 2026. Como parte de este proceso, la estación La Noria dejará de prestar servicio en 2026, sumándose así a otras estaciones cerradas. La decisión responde a la necesidad de adaptar la infraestructura para soportar el incremento previsto de usuarios y mejorar la conectividad con la Línea 2 del Metro CDMX.

El cierre de La Noria, detallado en un comunicado difundido a través de redes sociales, comenzará el 20 de diciembre de 2025 y se mantendrá hasta nuevo aviso. Los trabajos consistirán en la adecuación de la techumbre de la estación, lo que imposibilitará la operación habitual mientras duren las obras. A raíz de estas intervenciones, tres estaciones —incluida Tasqueña— han quedado fuera de servicio hasta inicios de 2026, según confirmó la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse).

La jefa de gobierno Clara Brugada instruyó la intervención integral en la terminal Tasqueña, pieza clave en el sistema por su conexión con la red del Metro. Desde el primero de septiembre de 2025, la estación Tasqueña permanece cerrada.

