Frío CDMX: activan alerta amarilla por bajas temperaturas para el amanecer de este martes 10 de febrero

Se prevén temperaturas hasta de 4 grados Celsius en algunas zonas de la Ciudad de México, informó Protección Civil local

Activan alerta amarilla en la
Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este martes 10 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

Las bajas temperaturas continuarán en gran parte de la Ciudad de México para el amanecer y tal será el caso para el martes 10 de febrero en la capital del país, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este lunes 9 de febrero en sus redes sociales oficiales.

Se trata de dos alcaldías que registrarán bajas temperaturas para las primeras horas de este próximo martes 10 de febrero.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que resultarán afectadas por las lluvias o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Alerta amarilla por bajas temperaturas para el amanecer de este martes 10 de febrero

Debido a las bajas temperaturas pronosticadas, la Secretaría de Gestión Integral y de Riesgos emitió alerta amarilla en las dos demarcaciones que registrarán bajas temperaturas para el amanecer en la Ciudad de México.

Se trata de las alcaldías: Milpa Alta y Tlalpan, que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este viernes 30 de enero en la Ciudad de México.

Por lo tanto, en estas dos demarcaciones será emitida la alerta amarilla por bajas temperaturas para el amanecer de la fecha indicada.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta amarilla son:

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Protección Civil de la CDMX
Protección Civil de la CDMX lanzó recomendaciones a la población por las bajas temperaturas este martes 10 de febrero. (Cuartoscuro)

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas dos alcaldías para la mañana de este martes 10 de febrero?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 03:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las dos alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este martes 10 de febrero, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Activan alerta amarilla en la
Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para este martes 10 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.,

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este martes 10 de febrero en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.

