Sheinbaum adelantó que habrá más apoyo humanitario a Cuba: “No se puede ahorcar a un pueblo así”

Este lunes en la Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a Cuba y aseguró que el apoyo humanitario seguirá:

“Sí habrá más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario, nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba, por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que mande petróleo”, dijo la mandataria

con información en desarrollo...