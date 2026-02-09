La FGR será la que brinde información sobre los mineros desaparecidos en Sinaloa

Hasta el momento los reportes extraoficiales señalan que 4 de los 10 mineros fueron localizados sin vida en la fosa de Concordia. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia autorizada para proporcionar información oficial sobre el caso de los 10 mineros desaparecidos en Concordia.

Durante su conferencia de prensa semanal, realizada este lunes 9 de febrero de 2026, el mandatario detalló que la atracción del caso por parte de la autoridad federal se formalizó desde el pasado sábado y que cualquier dato o avance corresponde únicamente a la FGR.

La información del caso vino tras preguntas de la prensa, las cuales buscaban saber si el gobierno estatal ha tenido contacto con la empresa minera en Concordia y si la empresa mantendrá operaciones, a lo que el gobernador afirmó: “yo no puedo dar información porque no la tengo precisa”.

Hasta el momento los reportes derivados de información proporcionada por las familias de las víctimas indicarían que han sido identificados sin vida 4 de los 10 mineros desaparecidos.

Decisión federal y operativos de búsqueda

El anuncio fue realizado por el gobernador de Sinaloa este 9 de febrero. Crédito: Facebook - Rubén Rocha Moya.

Rocha Moya explicó que la decisión de atraer la investigación por parte de la FGR se tomó tras una reunión de seguridad en la que participó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El mandatario indicó que los operativos de búsqueda continúan por tierra y aire, en colaboración con fuerzas estatales y federales, pero subrayó que la información sobre hallazgos, víctimas o identificaciones solo puede provenir de la Fiscalía General de la República.

Asimismo, señaló que se están localizando cuerpos en fosas, aunque sigue indeterminado el número y la identidad de las personas, y reiteró que la FGR es la única fuente oficial para este tipo de datos.

Información sobre la atención a familiares

Por otra parte, Rocha aclaró que el gobierno del estado no brinda atención directa a las víctimas ni a los colectivos de búsqueda en el caso de los mineros desaparecidos en Concordia, sin embargo, destacó la instrucción presidencial de mantener contacto con los familiares y canalizar sus inquietudes.

“No dejemos de tener contacto con los familiares para humanamente atenderlos. Si no lo estás llevando judicialmente el caso, sí estar atendiendo a los familiares con sus requerimientos y canalizar sus inquietudes, la falta de información, canalizarla con las dependencias correspondientes”, declaró Rocha Moya.

Fuentes de información y mensaje a los familiares

Rocha Moya reconoció que ha circulado información entre familiares de las víctimas, pero insistió en que el gobierno estatal no puede confirmarla ni difundirla para no interferir con la responsabilidad federal.

Durante su intervención, el gobernador preguntó a un periodista cuáles eran sus fuentes, debido a que reportes de medios como este, identifican a más de un minero localizado en la fosa de Concordia tras reportes de familiares y organizaciones del gremio. A lo que el periodista confirmó que la información proviene de los familiares de las víctimas.

“No sé qué otras intermediaciones hay ahí, pero particularmente nosotros como gobierno no podemos dar una información porque interferimos lo que es la responsabilidad, en este caso del gobierno federal”, señaló Rocha.

Además, lamentó la situación de los mineros y de otras personas privadas de la libertad en Sinaloa, y reconoció la demanda de los familiares por información certera y respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.