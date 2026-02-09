FGR presentará nueva acusación contra Javier Duarte por presunto peculado

El exgobernador de Veracruz enfrenta un nuevo frente judicial por presunto desvío de cinco millones de pesos en 2012. (EFE)

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió un nuevo frente judicial contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, con el objetivo de impedir su posible liberación anticipada.

A pocos meses de que concluya su condena por asociación delictuosa y lavado de dinero, la autoridad federal busca imputarle el delito de peculado por el presunto desvío de recursos públicos durante su administración estatal.

Nueva acusación por peculado contra Javier Duarte

La FGR pretende imputar a Duarte por el presunto desvío de cinco millones de pesos ocurrido en 2012, recursos que estaban destinados a un Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz.

La FGR abrió un nuevo frente judicial contra Javier Duarte para impedir su posible liberación anticipada. (Foto cortesía en la red social X de la Fiscalía General de la República)

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el dinero habría sido utilizado para fines distintos a los establecidos, lo que configura el delito de peculado, sancionado con penas de hasta 14 años de prisión.

La imputación se intentó formular durante una audiencia inicial celebrada en el Reclusorio Norte; sin embargo, el proceso fue diferido por tercera ocasión debido a la ausencia de la defensa legal del exmandatario.

Audiencia aplazada y señalamientos de tácticas dilatorias

Durante la diligencia, Javier Duarte solicitó al juez Gustavo Aquiles Villaseñor un nuevo aplazamiento, argumentando que sus abogados se encontraban hospitalizados por problemas de salud.

La audiencia inicial por la nueva acusación de peculado fue diferida por tercera ocasión debido a la ausencia de la defensa legal de Javier Duarte. (Crédito: Cuartoscuro)

No obstante, la Fiscalía sostuvo que se trata de una estrategia dilatoria, ya que en ocasiones anteriores se habían presentado justificaciones similares para posponer la audiencia.

El juez coincidió con la postura ministerial y advirtió que no permitirá más retrasos. Por ello, fijó una nueva fecha para la continuación de la audiencia y apercibió al exgobernador que, de no presentarse con sus abogados, se le asignará un defensor público de oficio.

Libertad anticipada en riesgo para el exgobernador de Veracruz

La nueva acusación cobra relevancia debido a que Javier Duarte podría concluir su sentencia actual el próximo 15 de abril.

La nueva imputación por peculado busca impedir que Javier Duarte obtenga libertad anticipada. (Reuters)

El exgobernador cumple una condena de nueve años de prisión tras declararse culpable en 2018 por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En noviembre pasado, una jueza federal negó su solicitud de libertad anticipada al considerar que no cumplía con los requisitos legales y que mantenía procesos penales pendientes, entre ellos uno por desaparición forzada.

La FGR busca que esta nueva imputación por peculado impida cualquier beneficio de preliberación.

Antecedentes y nuevas investigaciones federales

Desde su extradición en 2017, Javier Duarte ha sido señalado por un presunto esquema sistemático de desvío de recursos federales en Veracruz.

La FGR imputará a Javier Duarte por peculado por el presunto desvío de cinco millones de pesos en 2012. (Cuartoscuro)

Auditorías oficiales estiman que durante su sexenio el daño al erario podría superar los 62 mil millones de pesos, mediante triangulación de fondos y el uso de empresas fantasma.

La Fiscalía ha informado que esta acusación por peculado es solo la primera de varias carpetas de investigación en proceso de judicialización, lo que podría prolongar su estancia en prisión si se obtienen vinculaciones a proceso adicionales.

¿De qué se acusa a Javier Duarte?

Presunto peculado por el desvío de cinco millones de pesos en 2012

Uso indebido de recursos destinados a personas con discapacidad

Asociación delictuosa durante su gestión como gobernador

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Presunto desvío sistemático de fondos federales

La continuación de la audiencia será clave para definir la situación jurídica del exgobernador y determinar si la FGR logra frenar su eventual salida de prisión en los próximos meses.