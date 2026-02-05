Primer Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías refuerza estrategia conjunta contra la extorsión, asegura Ernestina Godoy

Fortalecer la cooperación entre autoridades y mejorar la atención a las víctimas son ejes centrales en la lucha nacional contra la extorsión.

El combate a la extorsión se ha convertido en una prioridad de Estado frente al crecimiento sostenido de este delito en México.

Autoridades federales y estatales coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación institucional, el uso de inteligencia y la atención a las víctimas como ejes centrales de la estrategia nacional para enfrentar uno de los ilícitos con mayor impacto social y económico en el país.

Ernestina Godoy impulsa coordinación nacional contra la extorsión

Durante el Primer Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías Estatales en materia de extorsión, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que el combate a este delito solo puede ser efectivo si se asume como una política de Estado basada en la cooperación interinstitucional.

Señaló que la suma de capacidades, el intercambio de información y el uso estratégico de la inteligencia permiten construir respuestas más eficaces y oportunas.

Godoy subrayó que la coordinación fortalece las investigaciones y consolida una actuación más sólida frente a las redes criminales, con un enfoque centrado en la protección de las víctimas y sus familias.

Añadió que enfrentar la extorsión requiere compromiso permanente, análisis de datos y una visión integral que trascienda esfuerzos aislados entre dependencias.

Plan nacional refuerza investigación y sanción del delito

Como parte de esta estrategia, el gobierno federal ha puesto en marcha una Estrategia Nacional contra la Extorsión que busca mejorar la prevención, investigación y persecución del delito.

Entre sus ejes destaca la centralización de denuncias anónimas a través del número 089, con el objetivo de reducir el miedo a denunciar y mejorar la respuesta de las autoridades.

El combate a la extorsión se basa en mecanismos de denuncia anónima, análisis de datos y la obligatoriedad de investigar todos los casos, incluso sin denuncia formal. - crédito Andina

De manera paralela, el Congreso aprobó una nueva Ley General contra la Extorsión, que endurece las sanciones y establece penas de hasta 42 años de prisión cuando participan servidores públicos.

Además, la ley obliga a las fiscalías a investigar los casos de oficio, aun cuando no exista una denuncia formal, con el fin de reducir la impunidad.

Extorsión en México: cifras récord y alto impacto económico

La extorsión es uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años. Entre enero y noviembre de 2025 se abrieron 9,725 carpetas de investigación a nivel nacional, lo que representa un aumento de 23.1% respecto al mismo periodo de 2019.

En la Ciudad de México, las denuncias se triplicaron durante 2025.

A pesar de este incremento, el delito mantiene una de las cifras negras más altas del país, estimada en 97%, debido al temor de las víctimas y la desconfianza en las autoridades.

El impacto económico también es considerable: el sector empresarial ha reportado pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos hasta septiembre de 2025, de acuerdo con datos de la Coparmex.

Modalidades de extorsión y recomendaciones para denunciar

Las autoridades identifican diversas formas de extorsión, entre las que destacan:

Extorsión telefónica , frecuentemente realizada desde centros penitenciarios

Cobro de piso, dirigido a comercios y empresas en distintas regiones del país

Las estrategias contra la extorsión se centran en fortalecer la coordinación entre instituciones, mejorar la inteligencia y agilizar la respuesta ante las denuncias.

Ante este delito, se recomienda mantener la calma, no proporcionar información personal, no negociar ni realizar pagos, colgar de inmediato en caso de llamadas sospechosas y denunciar de forma anónima al 089.

También se sugiere buscar orientación especializada y formalizar la denuncia ante la fiscalía correspondiente para activar los mecanismos legales de protección y justicia.