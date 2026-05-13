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Claudia Sheinbaum cuestiona reportaje sobre participación de agentes de la CIA en México: ¿Qué interés tiene?

La presidenta reiteró que en el país no operan estos elementos y rechazó los señalamientos de que se habría colocado un explosivo para matar objetivos

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Sheinbaum y agentes de la CIA
Foto: Captura de pantalla / Conferencia Matutina

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó el reportaje de CNN publicado este martes sobre la presunta participación de agentes de la CIA en una acción conjunta que culminó con la muerte de un operador del Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, la mandataria señaló que se trató de una nota sensacionalista que tenía como objetivo reafirmar la operación de agentes de la CIA en México “inclusive para eliminar a una persona”.

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El reportaje afirmaba que la explosión de un vehículo ocurrida a finales de marzo en el Estado de México -cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles- se trató de una operación conjunta en la que se ocultó el artefacto dentro de la unidad y que culminó con el asesinato de Francisco Beltrán, alias “El Payín”, facilitado por elementos de la CIA.

Luego de su publicación, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) descartó que agencias extranjeras tengan presencia operativa en México, pero también reconoció que existe cooperación con Estados Unidos.

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Sheinbaum volvió a negar la participación de estos agentes en territorio mexicano

The New York Times aseguró que los agentes de la CIA no participaron en territorio en la explosión del vehículo en Edomex. (Infobae-Itzallana)
The New York Times aseguró que los agentes de la CIA no participaron en territorio en la explosión del vehículo en Edomex. (Infobae-Itzallana)

La presidenta dijo que si bien en México no operan agentes de la CIA, sí existen permisos para elementos de los Estados Unidos cuyas actividades se encuentran legisladas.

“Imagínense el tamaño de la mentira que la propia CIA tiene que salir a desmentir. Entonces el objetivo es decir que ‘la presidenta no está diciendo la verdad, sí hay agentes de la CIA operando en territorio nacional’. Falso, solamente son los que están acreditados del Gobierno de los Estados Unidos para realizar tareas que están perfectamente determinadas por la Ley de Seguridad Nacional”, aseguró.

Otra de las hipótesis que tiene la presidenta es que estos reportajes tendrían como intención “poner lo que pasó en Chihuahua como algo normal, cuando no es algo normal, es una violación a la ley”, dijo.

Finalmente, Sheinbaum cuestionó el posible interés que tendría la cadena estadounidense para afirmar que se colabora con agentes de la CIA para la eliminación de objetivos.

Señala intentos por fracturar la relación entre México y Estados Unidos

Captan explosión de camioneta en Tecámac que dejó dos muertos, uno sería "El Payín", presunto líder criminal
El vehículo explotó cuando circulaba por la carretera. (Especial)

Sheinbaum dijo que existen grupos tanto en Estados Unidos como en México que estarían interesados en que la relación entre ambas naciones se fracture con el objetivo de una intervención en el país.

“Si hay grupos que buscan eso, son todos los conservadores, todos los comentocratas que dicen todos los días que estamos en una situación de crisis, que le apuestan a una mala relación para la intervención de Estados Unidos en México”, afirmó.

En este sentido, la mandataria también se pronunció sobre los hechos ocurridos en Chihuahua -con la participación de cuatro agentes de la CIA en el hallazgo de un narcolaboratorio- y afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo una “investigación profunda” sobre lo ocurrido.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua también realiza sus propias investigaciones luego de que la gobernadora Maru Campos Galván instruyó la creación de una unidad especializada para esclarecer los hechos.

La vocería de la CIA también negó lo señalado por CNN. Crédito: X - @CIASpox
La vocería de la CIA también negó lo señalado por CNN. Crédito: X - @CIASpox

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