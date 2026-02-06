México

Proyectarán de manera gratuita ‘El niño y la garza’ en la CDMX: sede y fecha para la exhibición de la película de Hayao Miyazaki

La cinta ganó el Premio Oscar en la categoría de ‘Mejor Película Animada’ en el año 2024

La película de ‘El niño y la garza’, dirigida por el director japonés Hayao Miyazaki, será proyectada de manera gratuita en la Ciudad de México.

La cinta ganadora de un Premio Oscar en la categoría de ‘Mejor Película Animada’ en el año 2024 tendrá una exhibición en una alcaldía de la capital del país, de acuerdo a lo comunicado por autoridades de esta demarcación.

Como parte del programa Cine de Barrio: Paz y Cultura el filme animado ‘El niño y la garza’ será proyectado en la alcaldía Iztacalco de manera gratuita.

La fecha será este viernes 6 de febrero a las 18:30 horas en Santiago 97-A, de la demarcación local.

Autoridades de la alcaldía Iztacalco mencionaron que la entrada es libre para todo el público e hicieron una invitación de manera general. Puntualizaron que se les darán palomitas a los asistentes.

¿De qué trata ‘El niño y la garza’, película de Hayao Miyazaki?

‘El niño y la garza’ es una película animada dirigida por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli. La historia sigue a Mahito, un niño que, tras la muerte de su madre durante la Segunda Guerra Mundial, se muda al campo con su padre y su nueva madrastra.

En su nuevo hogar, Mahito encuentra una garza real que lo guía hacia un mundo fantástico. A través de esta travesía, el niño enfrenta sus miedos, el duelo y la aceptación de la pérdida.

La película combina elementos de realismo mágico y fantasía, explorando el crecimiento interior y la resiliencia emocional del protagonista, mientras rinde homenaje a la imaginación y la capacidad de sanar a través de los sueños y la aventura.

Otras cintas de Hayao Miyazaki, director de ‘El niño y la garza’

Estas son las cintas y filmografía de Hayao Miyazaki.

  • Lupin III: El castillo de Cagliostro (1979)

Lupin, un ladrón legendario, busca el origen de unos billetes falsos y termina involucrándose en el rescate de una princesa en un castillo lleno de trampas.

  • Nausicaä del Valle del Viento (1984)

En un mundo postapocalíptico, Nausicaä intenta salvar a su reino y a la naturaleza de la destrucción causada por la guerra y la contaminación.

  • El castillo en el cielo (1986)

Dos jóvenes buscan una isla flotante legendaria mientras huyen de piratas y agentes gubernamentales interesados en su poder oculto.

  • Mi vecino Totoro (1988)

Dos hermanas se mudan al campo y descubren a Totoro, un espíritu del bosque, quien las acompaña en momentos de cambio y aventura.

  • Kiki: Entregas a domicilio (1989)

Kiki, una joven bruja, inicia su independencia abriendo un servicio de entregas en una nueva ciudad, afrontando retos y descubriendo su identidad.

  • Porco Rosso (1992)

Un piloto convertido en cerdo caza recompensas sobrevive en el Adriático, enfrentando a piratas y a su propio pasado durante los años 30.

  • La princesa Mononoke (1997)

Ashitaka, un príncipe maldito, se ve envuelto en la lucha entre humanos y dioses del bosque por el control de los recursos naturales.

  • El viaje de Chihiro (2001)

Chihiro, una niña, queda atrapada en un mundo mágico y debe trabajar en una casa de baños para rescatar a sus padres y regresar al mundo real.

  • El increíble castillo vagabundo (2004)

Sophie, convertida en anciana por un hechizo, encuentra refugio en el castillo ambulante de Howl y vive una aventura entre magia y guerra.

  • Ponyo y el secreto de la sirenita (2008)

Ponyo, una niña pez, desea convertirse en humana tras conocer a Sosuke, desatando cambios en el equilibrio natural entre el mar y la tierra.

  • Se levanta el viento (2013)

Jiro Horikoshi sueña con diseñar aviones y enfrenta el dilema entre sus aspiraciones y el impacto de sus creaciones en tiempos de guerra.

