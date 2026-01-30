México

‘Coraline y la puerta Secreta’ tendrá concierto sinfónico en la CDMX: fecha y sede del evento acerca de la cinta de stop-motion

La cinta nominada al Premio Oscar tendrá una proyección con interpretación de la banda sonora totalmente en vivo

Coraline tendrá una presentación con
Coraline tendrá una presentación con orquesta sinfónica totalmente en vivo. Foto: Archivo/Infobae México.

La película de ‘Coraline y la puerta secreta’ tendrá un concierto sinfónico en la Ciudad de México.

La cinta nominada al Premio Oscar se estrenó hace 17 años un 6 de febrero de 2009 y ha sido elegida por muchas personas como uno de sus filmes favoritos, por lo que ahora no estará en la pantalla cinematográfica, sino con una orquesta sinfónica mientras se lleve a cabo su proyección.

Henry Selick, director de la cinta, trajo esta historia en el año 2009 con el estudio de animación Laika; ahora será llevado a un recinto en la capital del país para que las personas puedan disfrutar las aventuras de Coraline Jones con un concierto sinfónico totalmente en vivo.

Cinema Concert Orchestra, bajo la batuta de Jesús Medina, interpreta en vivo la banda sonora de la película ‘Coraline y la puerta secreta’, de acuerdo a lo mencionado por los organizadores.

La cinta tendrá una proyección con la banda sonora este viernes 6 de febrero Crédito: Instagram/@ cinemaconcertfestival.

Fecha y sede del concierto sinfónico de ‘Coraline y la puerta secreta’

La fecha y sede del concierto sinfónico de ‘Coraline y la puerta secreta’ fueron dados a conocer por sus mismos organizadores:

  • Viernes 6 de febrero de 2026
  • Auditorio Nacional de la CDMX
  • 20:30 horas
6 de febrero a las
6 de febrero a las 20:30 horas será el concierto de 'Coraline y la puerta secreta' Foto: Instagram/@cinemaconcertfestival.

Los boletos ya están a la venta en el sitio web oficial del Auditorio Nacional y en las taquillas de este recinto de la Ciudad de México.

Los organizadores del Auditorio Nacional hicieron un llamado a los asistentes a acudir disfrazados de su personaje favorito.

¿De qué trata ‘Coraline y la puerta secreta, cinta que tendrá un concierto sifónico en el Auditorio Nacional de la CDMX?

“Coraline y la puerta secreta” es una película animada en stop-motion, estrenada en 2009 y basada en la novela homónima de Neil Gaiman.

La historia sigue a Coraline Jones, una niña que se muda con sus padres a una casa antigua. Sus padres, ocupados y distantes, no le prestan demasiada atención, lo que lleva a Coraline a explorar su nuevo hogar.

Durante sus exploraciones, Coraline descubre una pequeña puerta secreta que, al cruzarla, la lleva a un mundo alternativo.

Este otro mundo parece, a simple vista, una versión mejorada de su realidad: sus otros padres son atentos, la comida es deliciosa y todo es colorido y mágico.

"Coraline y la puerta secreta"
“Coraline y la puerta secreta” es una película animada en stop-motion, estrenada en 2009. Foto: Archivo/Infobae México.

Sin embargo, todos los habitantes de este lugar tienen botones en lugar de ojos, incluido su “Otra Madre”, quien le pide a Coraline que se quede para siempre, a cambio de coserle botones en los ojos.

Pronto, Coraline se da cuenta de que este mundo es una trampa creada por la “Otra Madre”, una bruja que ha atrapado las almas de otros niños. Coraline debe usar su ingenio y valentía para rescatar a sus verdaderos padres y liberar las almas atrapadas, enfrentando peligros y engaños en el proceso.

El relato explora temas como el valor, la independencia y la importancia de enfrentar los miedos.

La película es conocida por su atmósfera oscura y su enfoque en los límites entre la fantasía y la realidad. Aunque está animada y protagonizada por una niña, “Coraline y la puerta secreta” aborda temas complejos y a veces inquietantes, por lo que suele considerarse apta para un público amplio, incluyendo adultos.

