CDMX prepara concierto de Juan Gabriel en lengua de señas: esta es la fecha y lugar para el tributo del ‘Divo de Juárez’

La Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México ha anunciado la realización de un concierto en lengua de señas como parte de sus actividades de inclusión y fomento cultural.

El evento, titulado Tributo al Divo de Juárez, tendrá lugar el 21 de febrero a las 14:00 horas en el Centro Cultural San Ángel.

La actividad está dirigida a toda la comunidad y será de acceso gratuito.

Esta iniciativa forma parte del programa Construyendo Comunidad de la administración 2024-2027 de la Alcaldía Álvaro Obregón, con el objetivo de acercar la cultura a las personas sordas y promover la accesibilidad en los eventos artísticos del sector público.

'Tributo al Divo de Juárez' en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX. Foto: X/@AlcaldiaAO.

El tributo está dedicado a la figura del Divo de Juárez, uno de los íconos más reconocidos de la música popular mexicana.

La interpretación de sus canciones en lengua de señas busca ofrecer una experiencia inclusiva y significativa para las personas con discapacidad auditiva, así como para el público en general.

La invitación está abierta a todos los habitantes de la demarcación y visitantes interesados en disfrutar de un homenaje único, que resalta la importancia de la diversidad y la participación comunitaria en los espacios culturales de la ciudad.

Esto es lo que debes de conocer de Juan Gabriel, el divo de Juárez, antes de su concierto de señas en la CDMX

Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Creció en Ciudad Juárez, donde enfrentó una infancia marcada por la pobreza y la ausencia de su padre.

A los 13 años, ingresó a un internado, pero fue su talento musical el que lo llevó a buscar oportunidades en la Ciudad de México. Adoptó el nombre artístico Juan Gabriel en honor a su mentor Juan Contreras y a su padre Gabriel Aguilera.

A lo largo de su carrera, compuso más de mil 800 canciones interpretadas por artistas como Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja y Luis Miguel.

Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Foto: Netflix.

Entre sus éxitos destacan “Querida”, “Se me olvidó otra vez” y “Amor eterno”. Reconocido por su estilo único, carisma y extravagancia en el escenario, vendió más de 100 millones de discos.

Un dato curioso es que Juan Gabriel nunca aprendió a leer música formalmente; componía de oído y memoria. En 1996, fue nominado al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California. Su vida y legado continúan inspirando a nuevas generaciones de músicos y admiradores en todo el mundo.

Juan Gabriel falleció en Estados Unidos en el 2016. Foto: Netflix.

Importancia de la lengua de señas en la CDMX; entenderlo previo al concierto de Juan Gabriel

La lengua de señas en la Ciudad de México es fundamental para garantizar la inclusión y el acceso a derechos de las personas sordas.

Facilita la comunicación en espacios públicos, educativos y laborales.

Promueve la igualdad y el respeto a la diversidad lingüística.

Permite el acceso a información y servicios esenciales.

Fortalece la identidad cultural de la comunidad sorda y favorece la participación social activa.