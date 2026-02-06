México

CDMX prepara concierto de Juan Gabriel en lengua de señas: esta es la fecha y lugar para el tributo del ‘Divo de Juárez’

‘Tributo al Divo de Juárez’ es el nombre del evento como parte las actividades de inclusión y fomento cultural en la Ciudad de México

Guardar
Juan Gabriel en Bellas Artes
Juan Gabriel en Bellas Artes será proyectado en el Zócalo de la CDMX: cuándo y a qué hora será el magno evento gratis (Infobae México/ Jovani Pérez)

La Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México ha anunciado la realización de un concierto en lengua de señas como parte de sus actividades de inclusión y fomento cultural.

El evento, titulado Tributo al Divo de Juárez, tendrá lugar el 21 de febrero a las 14:00 horas en el Centro Cultural San Ángel.

La actividad está dirigida a toda la comunidad y será de acceso gratuito.

Esta iniciativa forma parte del programa Construyendo Comunidad de la administración 2024-2027 de la Alcaldía Álvaro Obregón, con el objetivo de acercar la cultura a las personas sordas y promover la accesibilidad en los eventos artísticos del sector público.

'Tributo al Divo de Juárez'
'Tributo al Divo de Juárez' en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX. Foto: X/@AlcaldiaAO.

El tributo está dedicado a la figura del Divo de Juárez, uno de los íconos más reconocidos de la música popular mexicana.

La interpretación de sus canciones en lengua de señas busca ofrecer una experiencia inclusiva y significativa para las personas con discapacidad auditiva, así como para el público en general.

La invitación está abierta a todos los habitantes de la demarcación y visitantes interesados en disfrutar de un homenaje único, que resalta la importancia de la diversidad y la participación comunitaria en los espacios culturales de la ciudad.

Jean Aguilera también abordó los problemas de salud de su papá Crédito: Youtube/Imagen Entretenimiento

Esto es lo que debes de conocer de Juan Gabriel, el divo de Juárez, antes de su concierto de señas en la CDMX

Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Creció en Ciudad Juárez, donde enfrentó una infancia marcada por la pobreza y la ausencia de su padre.

A los 13 años, ingresó a un internado, pero fue su talento musical el que lo llevó a buscar oportunidades en la Ciudad de México. Adoptó el nombre artístico Juan Gabriel en honor a su mentor Juan Contreras y a su padre Gabriel Aguilera.

A lo largo de su carrera, compuso más de mil 800 canciones interpretadas por artistas como Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja y Luis Miguel.

Juan Gabriel, cuyo nombre real
Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Foto: Netflix.

Entre sus éxitos destacan “Querida”, “Se me olvidó otra vez” y “Amor eterno”. Reconocido por su estilo único, carisma y extravagancia en el escenario, vendió más de 100 millones de discos.

Un dato curioso es que Juan Gabriel nunca aprendió a leer música formalmente; componía de oído y memoria. En 1996, fue nominado al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California. Su vida y legado continúan inspirando a nuevas generaciones de músicos y admiradores en todo el mundo.

Juan Gabriel falleció en Estados
Juan Gabriel falleció en Estados Unidos en el 2016. Foto: Netflix.

Importancia de la lengua de señas en la CDMX; entenderlo previo al concierto de Juan Gabriel

La lengua de señas en la Ciudad de México es fundamental para garantizar la inclusión y el acceso a derechos de las personas sordas.

  • Facilita la comunicación en espacios públicos, educativos y laborales.
  • Promueve la igualdad y el respeto a la diversidad lingüística.
  • Permite el acceso a información y servicios esenciales.
  • Fortalece la identidad cultural de la comunidad sorda y favorece la participación social activa.

Temas Relacionados

Juan GabrielCDMXLengua de SeñasDivo de JuárezSeñasConciertoConcierto en MéxicoConcierto MéxicoConciertos en MéxicoConciertos MéxicoAlcaldía Álvaro ObregónÁlvaro Obregónmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

México autoriza sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves de EEUU por motivo humanitario

La operación humanitaria incluyó dos Hércules cisterna y dos helicópteros HH-60

México autoriza sobrevuelo y aterrizaje

BTS: este es el precio de la nueva ARMY bomb para México

La lighstick anterior aún funcionará para ciertos conciertos hasta el 12 de junio

BTS: este es el precio

La sede para el nuevo estadio de Cruz Azul sería el Parque Bicentenario, según reportes

Las conversaciones sostenidas con el Gobierno de la Ciudad de México han aumentado la expectativa sobre la construcción de un inmueble propio, mientras aumenta el debate por el uso del actual espacio público del poniente capitalino

La sede para el nuevo

¿Cómo preparar aceite de romero en casa para un cabello más fuerte y largo?

El ácido carnósico estimula el flujo sanguíneo y la nutrición de los folículos pilosos, lo que podría traducirse en un crecimiento acelerado y mayor grosor del cabello

¿Cómo preparar aceite de romero

Sentencian a 4 años de prisión a exalcalde de Hidalgo por uso ilícito de atribuciones: los cumplirá en libertad

Armando Mera fue detenido en abril de 2024 por presunto desvío de recursos

Sentencian a 4 años de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a 4 años de

Sentencian a 4 años de prisión a exalcalde de Hidalgo por uso ilícito de atribuciones: los cumplirá en libertad

Realizan audiencia desde el Altiplano de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Tras robo de casa en Tijuana, Secretario de Seguridad afirma que aún no se comprueba que fueran elementos de la Guardia Nacional

Atacan a balazos al alcalde de Zacualpan, Veracruz: su chofer resultó herido

Acusan al “Mantecas”, operador del Cártel de Sinaloa, de cuatro cargos relacionados con tráfico de fentanilo en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Sobrina de Maribel Guardia denuncia

Sobrina de Maribel Guardia denuncia que Julián Figueroa fue víctima de violencia en su relación con Imelda Tuñón

BTS: este es el precio de la nueva ARMY bomb para México

Sofía Castro consigue su primer protagónico en la telenovela “Hermanos Coraje” tras trabajar junto a su mamá

En medio de su crisis de salud, Yolanda Andrade dedica romántica canción a su eterna compañera Montserrat Oliver

Proyectarán de manera gratuita ‘El niño y la garza’ en la CDMX: sede y fecha para la exhibición de la película de Hayao Miyazaki

DEPORTES

Así reaccionó Canelo Álvarez a

Así reaccionó Canelo Álvarez a la pelea de David Benavidez vs Zurdo Ramírez que sería en mayo

La sede para el nuevo estadio de Cruz Azul sería el Parque Bicentenario, según reportes

Jersey de Diablos Rojos con Stitch: precio, lugar y fechas para comprarlo

Álvaro Fidalgo ya puede ser convocado por la Selección Mexicana; FIFA notificó a la FMF

Pumas analizaría continuidad de Efraín Juárez tras la goleada que recibió ante San Diego FC