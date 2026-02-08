México

Mariana Ochoa evalúa proceder contra Ari Borovoy por uso del nombre OV7: “Ya hay un abogado revisando”

Publicidad anunciando a ‘ex OV7′ en un próximo show de 90s Pop Tour en San Luis Potosí encendió las alarmas de la cantante

Mariana Ochoa considera que el
Mariana Ochoa considera que el 90s Pop Tour ha perdido vigencia tras una década de presentaciones en México (IG)

Luego de que en días pasados aparecieran fotografías de carteles anunciando el evento 90’s Pop Tour: El Antro, a realizarse el próximo 28 de febrero en San Luis Potosí, llamó la atención que Ari Borovoy, Kalimba, M’Balia Marichal y Erika Zaba son anunciados como ‘Ex OV7’ y ‘OV7’ en la publicidad, lo que encendió las alarmas de Mariana Ochoa.

Y es que se conoce ampliamente que el nombre como marca registrada es propiedad de los siete integrantes en su totalidad, incluyéndo a Mariana junto a Lidia Ávila y Óscar Schwebel, por lo que la empresa Bobo Producciones estaría incurriendo en un ilícito.

En entrevista con Ventaneando, Mariana Ochoa mostró su desacuerdo con la publicidad de 90s Pop Tour: El Antro.

Sólo cuatro integrantes forman parte
Sólo cuatro integrantes forman parte del espectáculo

“Efectivamente el nombre de OV7 no se puede usar a menos de que sea de manera unánime por todos los integrantes. Efectivamente se está haciendo un mal uso del nombre porque se está engañando a la gente”, dijo la también locutora de FM Globo.

Mariana dijo tener contemplada la idea de proceder legalmente si se requiere:

“OV7 son siete integrantes y no hay siete integrantes en la presentación que ya están anunciando. Ya hay un abogado revisando el tema porque no lo pueden usar y pronto nos dirá qué procede”, recalcó.

Publicidad de OV7 podría ser
Publicidad de OV7 podría ser obra del productor local, no precisamente de Bobo Producciones

La disputa mediática entre Ari y Mariana por OV7

La disputa en torno al nombre y la marca OV7 entre Mariana Ochoa y Ari Borovoy ha sido resultado de un largo conflicto interno que se agudizó tras la última gira y separación de la agrupación en 2023. El conflicto tiene varios componentes, tanto personales como legales.

Ari Borovoy, productor y uno de los miembros fundadores, reveló públicamente que existía un contrato de confidencialidad firmado por los integrantes de OV7.

Dicho contrato, con una cláusula de prestigio, prohibía a los miembros hablar negativamente los unos de los otros durante cinco años. Borovoy explicó que decidió guardar silencio por respeto a lo firmado, pero que ese periodo ya expiró.

Mariana Ochoa desaprueba que sus
Mariana Ochoa desaprueba que sus ex compañeros sean anunciados como OV7 (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)

También aseguró que estuvo cerca de emprender acciones legales contra Mariana Ochoa por presunto incumplimiento del acuerdo, pero optó por no hacerlo pensando en su familia y la de Ochoa.

Por su parte, Mariana Ochoa ha expresado que nunca buscó atacar a nadie, solamente defenderse públicamente de lo que consideró injusto. Ha señalado que Borovoy tiene más que perder y advirtió que posee documentos que podrían salir a la luz si la situación escala.

Ochoa explicó que la raíz del conflicto fue la falta de humildad de Borovoy y la ruptura de la comunicación, lo que llevó a un distanciamiento irreversible dentro del grupo. Detalló que la situación se hizo pública cuando Borovoy, a través de BoBo Producciones, bajó a OV7 del 90’s Pop Tour, lo que la tomó por sorpresa y generó reacciones negativas entre los fans.

OV7 ha estado en medio
OV7 ha estado en medio de las especulaciones por supuestos problemas con Ari Borovoy (Foto: Instagram)

El conflicto también incluyó acusaciones de “traición” por parte de Borovoy hacia Ochoa y otros integrantes, así como tensiones económicas que llevaron a auditorías internas y a la formación de bandos dentro del grupo.

Hasta ahora, la disputa permanece en el discurso público, con ambos exintegrantes manteniendo sus versiones y en ocasiones mostrando disposición de revelar información comprometedora.

