Final de ‘Doménica Montero’: qué esperar de la versión de Angelique Boyer tras las historias de Lucero y Angélica Rivera

La telenovela de TelevisaUnivision avanza hacia su desenlace en Estados Unidos, mientras que en México aún se emite la mitad de la historia

Final de ‘Doménica Montero’: qué esperar de la versión de Angelique Boyer tras las historias de Lucero y Angélica Rivera (Televisa)

La telenovela Doménica Montero, protagonizada por Angelique Boyer, avanza hacia su desenlace en Estados Unidos a través de Univisión, mientras que en México aún se emite la mitad de la historia. 

El interés de los seguidores se centra en cómo concluirá esta versión, tomando como referencia los finales de las adaptaciones previas encabezadas por Irán Eory, Angélica Rivera y Lucero.

El legado de la historia original: Doménica Montero (1978)

La versión original de Doménica Montero fue producida por Valentín Pimstein en 1978 y protagonizada por Irán Eory. La telenovela concluyó con el triunfo de la protagonista tras superar intrigas, traiciones y actos de violencia. Doménica logra casarse con Luis Fernando, venciendo los planes de sabotaje de su prima Kiara y los ataques de Genaro.

El desenlace se caracteriza por:

  • Una boda final entre Doménica y Luis Fernando, símbolo de la victoria sobre la adversidad.
  • Kiara intenta frustrar la boda, pero sus acciones no logran impedir la felicidad de la pareja.
  • Genaro irrumpe armado en la ceremonia, pero es detenido, asegurando la paz para la protagonista.

Este cierre destacó el empoderamiento femenino y la capacidad de la protagonista para sobreponerse a la adversidad.

El legado de la historia original: Doménica Montero (1978) Foto: Twitter/@HAngelopolis

Adaptaciones y variaciones: La Dueña (1995) y Soy tu Dueña (2010)

El argumento de Doménica Montero ha tenido otras versiones relevantes en la televisión mexicana, entre ellas La Dueña (1995), con Angélica Rivera, y Soy tu Dueña (2010), protagonizada por Lucero.

Final de La Dueña (1995)

En La Dueña, producción de Florinda Meza, la protagonista Regina Villarreal (interpretada por Angélica Rivera) supera la traición inicial de Mauricio y la hostilidad de su prima Regina. El desenlace incluyó:

  • Regina Villarreal se casa con José María (Francisco Gattorno), consolidando el amor tras una serie de conflictos.
  • La villana Regina, interpretada por Cynthia Klitbo, enfrenta las consecuencias de sus actos, lo que proporciona un cierre de justicia.
  • La protagonista evoluciona de joven vulnerable a mujer fuerte y segura de sí misma, cumpliendo con la tradición de los melodramas mexicanos.

Esta producción se consolidó como uno de los éxitos televisivos de 1995.

Adaptaciones y variaciones: La Dueña (1995) y Soy tu Dueña (2010)

Final de Soy tu Dueña (2010)

En la adaptación de Soy tu Dueña, la historia se centra en Valentina Villalba (Lucero) y José Miguel Montesinos (Fernando Colunga). El desenlace incluyó:

  • Valentina y José Miguel se casan en una ceremonia religiosa, logrando el esperado final feliz.
  • Ivana Dorantes (Gabriela Spanic), antagonista principal, se suicida tras confesar sus crímenes, incluido el asesinato de Benita.
  • Rosendo Gavilán muere en una explosión, cerrando el ciclo de los villanos.
  • La familia se integra y celebra la llegada de nuevos miembros, reforzando el mensaje de redención y esperanza.

Elementos recurrentes en los finales de las versiones

Las distintas adaptaciones de esta historia han mantenido patrones narrativos similares, que podrían repetirse en la versión de Angelique Boyer. Entre los elementos más destacados se encuentran:

  • Triunfo de la protagonista y cierre romántico con boda o consolidación amorosa.
  • Derrota o castigo de los antagonistas, asegurando justicia dentro del relato.
  • Evolución personal de la protagonista, quien pasa de una situación vulnerable a una posición de fortaleza y autonomía.
Final de Soy tu Dueña (2010)

Expectativas para el final de Doménica Montero con Angelique Boyer

Dado el historial de las versiones anteriores, los seguidores anticipan que Angelique Boyer interpretará una protagonista que supera la adversidad y alcanza la felicidad al lado de su pareja. Aún no se han revelado detalles oficiales sobre el desenlace concreto de esta adaptación, pero el desarrollo narrativo apunta a una resolución similar a las versiones previas.

Lo que los fans podrían esperar incluye:

  • Una boda final o una escena de reconciliación amorosa.
  • Resolución de los conflictos familiares y sociales que han marcado la trama.
  • Castigo para los villanos, en línea con la tradición de los melodramas.
  • Un mensaje de empoderamiento femenino, característico de las versiones anteriores.

Mientras en México la telenovela aún avanza hacia la mitad de la historia, en Estados Unidos se acerca el cierre, lo que ha incrementado el interés y las comparaciones entre las distintas adaptaciones. 

