Cómo ver nuevos episodios de la telenovela ‘Doménica Montero’ que aún no han sido estrenados en televisión

Una adaptación de la telenovela "La Dueña". Crédito: Prime Video

Los seguidores de la telenovela Doménica Montero pueden acceder a capítulos adelantados antes de su transmisión en televisión abierta.

Ello utilizando la plataforma de streaming ViX, que libera semanalmente nuevos episodios en su versión Premium, aunque en la versión gratuita también recopila los que han transcurrido hasta dicho momento.

Esta alternativa se ha convertido en la vía preferente para quienes desean adelantarse a la trama protagonizada por Angelique Boyer y mantenerse al día con los últimos acontecimientos del melodrama producido por TelevisaUnivision.

ViX, la plataforma para ver capítulos adelantados de ‘Doménica Montero’

ViX es el servicio oficial que permite ver los episodios más recientes de ‘Doménica Montero’ antes de que sean emitidos por Las Estrellas. La plataforma actualiza su catálogo cada viernes, añadiendo hasta cinco capítulos nuevos, situación que coloca a sus usuarios varios episodios adelante respecto a la programación de la televisión abierta en México.

ViX (Premium) ofrece la ventaja de acceder a una parte significativa de la historia antes que el resto de la audiencia. Por ejemplo, mientras el estreno en televisión ocurrió el 19 de enero de 2026, en la aplicación ya estaban disponibles capítulos avanzados, llegando incluso hasta el episodio 35, según reportes de la propia plataforma y del medio estadounidense.

ViX, la plataforma para ver capítulos adelantados de ‘Doménica Montero’ (Instagram/@domenicamontero.of)

Estrategias para ver la telenovela antes que nadie en México

Revisar ViX frecuentemente, especialmente los viernes , día en que se liberan los avances.

Estar atento a la sección de nuevos lanzamientos dentro de la plataforma.

Consultar la opción de suscripción Premium, que es la que ofrece los adelantos.

Además de ViX, quienes cuenten con acceso a Univision en Estados Unidos pueden ver la telenovela con semanas de adelanto, ya que su estreno allí fue el 8 de diciembre de 2025, lo que permite seguir la historia antes que en México.

“ViX es la plataforma donde se lanzan los episodios antes que en televisión abierta, con actualizaciones frecuentes de capítulos”, precisó TelevisaUnivision en su presentación oficial del proyecto.

Preestrenos digitales y contenido exclusivo de ‘Doménica Montero’

Otras alternativas para el público incluyen el acceso a contenido especial en el portal web de Las Estrellas y en su canal de YouTube. En estas plataformas, se publican escenas inéditas y el primer capítulo completo como parte del preestreno digital. No obstante, el acceso anticipado a episodios completos se mantiene exclusivo para ViX Premium y Univision.

La telenovela está compuesta por 50 capítulos, de los cuales ya se encuentran disponibles varios con antelación en servicios digitales, superando el avance de la televisión.

Preestrenos digitales y contenido exclusivo de ‘Doménica Montero’ Crédito:Cuartoscuro

Razones del éxito de ‘Doménica Montero’ en plataformas y televisión

El éxito de ‘Doménica Montero’ responde en parte a la combinación de una trama de empoderamiento femenino, adaptada por Ximena Suárez y dirigida por Carlos Bardasano, con un elenco encabezado por Angelique Boyer, Marcus Ornellas, Scarlet Gruber y Brandon Peniche.

La historia, basada en una radionovela de Inés Rodena y adaptada previamente en otras versiones mexicanas, aborda temas de redención, fortaleza y amor, elementos que han conectado con la audiencia digital y televisiva.

Evolución de la telenovela y antecedentes de ‘Doménica Montero’

La actual versión de ‘Doménica Montero’ es la cuarta adaptación mexicana, sumándose a las producciones de 1978 (con Irán Eory), 1995 (protagonizada por Angélica Rivera) y 2010 (con Lucero). El enfoque contemporáneo de la edición 2026, la inmediatez de las redes sociales y la estrategia de estrenos anticipados mediante streaming han potenciado su alcance.

En la trama, Doménica Montero es una empresaria que, tras ser abandonada en su boda, enfrenta un escándalo social y decide reconstruir su vida en una hacienda familiar. Allí conoce a Luis Fernando, interpretado por Marcus Ornellas, y se desarrolla un vínculo inesperado.

Evolución de la telenovela y antecedentes de ‘Doménica Montero’ Crédito: (Instagram/@luceromexico)

Guía rápida: cómo ver ‘Doménica Montero’ antes de su emisión en televisión

Contrata ViX Premium y revisa cada viernes los nuevos episodios.

Si resides en Estados Unidos, sigue la emisión adelantada de Univision .

Consulta contenido extra y preestrenos en el sitio de Las Estrellas y YouTube, aunque el acceso anticipado completo solo está disponible en streaming pago.

La expectativa por cada nuevo episodio ha generado conversación constante en redes sociales, consolidando a ‘Doménica Montero’ como uno de los melodramas más vistos de la temporada.