Nieta de Alfredo Adame y el hermano de Sandra Itzel anuncian su noviazgo: “Lo que siempre esperé”

La pareja confirmó su relación (Instagram)

Majo Adame, nieta de Alfredo Adame, y Emiliano Estrada, hermano de Sandra Itzel, confirmaron su relación sentimental mediante un video difundido en redes sociales.

El video viral y la confirmación oficial

La pareja publicó el 6 de febrero un video romántico donde aparecen besándose y compartiendo dedicatorias que recibieron miles de reacciones poco antes del Día de San Valentín.

Emiliano Estrada acompañó las imágenes con el mensaje: “Llegaste sin buscarte y resultaste ser justo lo que siempre esperé... Gracias por mostrarme el amor puro. Te amo con mi vida”.

Majo Adame respondió: “Te amo con mi alma entera... Gracias por enseñarme el amor real, por amarme tanto y por llegar a mi vida”. De esta manera, ambos confirmaron públicamente su noviazgo y despejaron los rumores sobre su vínculo.

La nieta de Alfredo Adame está saliendo con hermano de Sandra Itzel (IG majoadamee)

Quién es quién: las familias Adame y Estrada-Itzel

Majo Adame es hija de Vanessa Adame y representa la rama de la dinastía de la actuación cercana a su abuelo Alfredo Adame. La joven mantiene una relación estrecha con el actor, a diferencia de otros familiares que están distanciados de él.

Por su parte, Emiliano Estrada es el hermano menor de Sandra Itzel, actriz reconocida en la televisión mexicana y participante en reality shows como “La Granja VIP”.

La pareja confirmó su relación recientemente (Instagram)

Reacciones tras el anuncio

El anuncio de la pareja generó múltiples comentarios positivos y felicitaciones en redes sociales.

Los seres queridos de ambos manifestaron respaldo a la pareja, sobre todo a través de redes sociales. Algunos de los comentarios que aparecieron en Instagram fueron:

"Una alegría inmensa siente mi corazón al ver su amor y felicidad, Dios bendiga su unión y que su amor siga creciendo día con día les mando un fuerte abrazo y beso a los dos con todo mi cariño y mi amor para los dos"

"Amor en el aire felicidades"

"Sobrina@majoadameesi eres feliz cómo te ves soy feliz contigo. Que Dios bendiga su amor hoy, mañana y siempre!"