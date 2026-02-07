México

Nieta de Alfredo Adame y el hermano de Sandra Itzel anuncian su noviazgo: “Lo que siempre esperé”

El video viral de la pareja provocó un sinfín de reacciones positivas y sumó muestras de apoyo por parte de sus cercanos en redes sociales

La pareja confirmó su relación
La pareja confirmó su relación (Instagram)

Majo Adame, nieta de Alfredo Adame, y Emiliano Estrada, hermano de Sandra Itzel, confirmaron su relación sentimental mediante un video difundido en redes sociales.

El video viral y la confirmación oficial

La pareja publicó el 6 de febrero un video romántico donde aparecen besándose y compartiendo dedicatorias que recibieron miles de reacciones poco antes del Día de San Valentín.

Emiliano Estrada acompañó las imágenes con el mensaje: “Llegaste sin buscarte y resultaste ser justo lo que siempre esperé... Gracias por mostrarme el amor puro. Te amo con mi vida”.

Majo Adame respondió: “Te amo con mi alma entera... Gracias por enseñarme el amor real, por amarme tanto y por llegar a mi vida”. De esta manera, ambos confirmaron públicamente su noviazgo y despejaron los rumores sobre su vínculo.

La nieta de Alfredo Adame está saliendo con hermano de Sandra Itzel (IG majoadamee)

Quién es quién: las familias Adame y Estrada-Itzel

Majo Adame es hija de Vanessa Adame y representa la rama de la dinastía de la actuación cercana a su abuelo Alfredo Adame. La joven mantiene una relación estrecha con el actor, a diferencia de otros familiares que están distanciados de él.

Por su parte, Emiliano Estrada es el hermano menor de Sandra Itzel, actriz reconocida en la televisión mexicana y participante en reality shows como “La Granja VIP”.

La pareja confirmó su relación
La pareja confirmó su relación recientemente (Instagram)

Reacciones tras el anuncio

El anuncio de la pareja generó múltiples comentarios positivos y felicitaciones en redes sociales.

Los seres queridos de ambos manifestaron respaldo a la pareja, sobre todo a través de redes sociales. Algunos de los comentarios que aparecieron en Instagram fueron:

  • "Una alegría inmensa siente mi corazón al ver su amor y felicidad, Dios bendiga su unión y que su amor siga creciendo día con día les mando un fuerte abrazo y beso a los dos con todo mi cariño y mi amor para los dos"
  • "Amor en el aire felicidades"
  • "Sobrina@majoadameesi eres feliz cómo te ves soy feliz contigo. Que Dios bendiga su amor hoy, mañana y siempre!"

