Dejan restos humanos calcinados afuera de la Fiscalía de Guanajuato: un hombre fue detenido

Foto: Google Maps

Una bolsa negra con restos humanos calcinados fue localizado este viernes 6 de febrero al exterior de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, ubicadas en la ciudad de León.

Tras el reporte de la presencia de una bolsa sospechosa, personal especializado acudió al sitio para asegurar el área y realizar las diligencias correspondientes.

Los primeros análisis periciales determinaron que el contenido de la bolsa era un cuerpo humano calcinado, por lo que se efectuó una revisión de las cámaras de videovigilancia localizadas al exterior de la Fiscalía Estatal.

A través de las cámaras, las autoridades lograron identificar y detener al presunto responsable de abandonar la bolsa con restos humanos, quien fue puestos a disposición de la autoridad competente para que se resuelva su situación jurídica.

Foto: Fiscalía Guanajuato

“Las investigaciones se encuentran en curso y se informará oportunamente a la ciudadanía conforme lo permitan las etapas procesales”, detalló la Fiscalía.

Atacan a tiros negocio del diputado morenista Abraham Ramos

Otro hecho violento se registró en el municipio de Irapuato, donde la mañana de este viernes fue atacado a tiros un negocio del diputado local por Morena, Abraham Ramos Sotomayor.

De acuerdo con reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 09:0 horas en una pollería que es propiedad del legislador, la cual se ubica en la calle 12 de Octubre de la colonia Ernesto Che Guevara.

Medios locales informaron que al menos dos sujetos armados se aproximaron a bordo de una motocicleta al establecimiento y comenzaron a disparar contra el hombre que ahí se encontraba, identificado como Sergio “N”.

Foto: Facebook / Abraham Sotomayor

El Periódico AM detalló que el hombre, identificado como cuñado del diputado, recibió al menos tres impactos de bala en una pierna, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

Ramos Sotomayor confirmó a través de un comunicado que la persona lesionada derivado del ataque es su familiar.

Además, señaló que este hecho refleja la violencia en la que viven muchos habitantes de Irapuato y del estado.

Ante la situación, solicitó a la gobernadora, Libia Denisse García, y a las autoridades municipales, a fortalecer la estrategia de seguridad y dar “resultados reales para la ciudadanía”.

Secuestran a excandidato a alcalde de Salamanca

Gerardo Arredondo fue candidato a presidente municipal en 2024 por el PAN. (X @alexramblasr)

Este viernes también se reportó el secuestro del empresario y excandidato por el PAN a la alcaldía de Salamanca, Gerardo Arredondo.

De acuerdo con los datos, Arredondo fue privado de la libertad por un grupo de sujetos armados que lo interceptaron afuera de su negocio de material de construcción, ubicado en la Avenida Comunicaciones Norte y Río Nilo de la colonia Las Fuentes.

Ante los hechos, las autoridades desplegaron un operativo conjunto con elementos de los tres órdenes de gobierno para localizar al empresario.

En tanto, la Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

Arredondo fue candidato en 2024 a la alcaldía de Salamanca, pero perdió ante el morenista César Prieto Gallardo.