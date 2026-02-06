Secuestran en Salamanca a excandidato a presidente municipal por el PAN

Gerardo Arredondo fue candidato a presidente municipal en 2024 por el PAN. (X @alexramblasr)

Este viernes, Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la presidencia municipal de Salamanca, en Guanajuato, por el Partido Acción Nacional (PAN), fue privado dela libertad afuera de su negocio de material de construcción, ubicado en la Avenida Comunicaciones Norte y Río Nilo, en la colonia Las Fuentes.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Municipio de Salamanca en redes sociales, se informó que los hechos eran verídicos.

El suceso ocurrió la mañana de este viernes en la zona sur de la ciudad, y ante la denuncia, de inmediato se desplego un operativo conjunto por parte de las fuerzas de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal, con el objetivo de localizar a Arredondo y esclarecer los hechos.

Se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya estaba llevando a cabo las investigaciones pertinentes para dar con los responsables y asegurar que se haga justicia en el caso.

Por su parte, la Dirección de Seguridad pública de Salamanca reiteró su compromiso con la seguridad de la ciudadanía, asegurando que se estaban tomando todas las medidas necesarias para abordar el incidente.

(Facebook Salamanca Municipio)

“Se continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades correspondientes para esclarecer la situación y garantizar la seguridad de todos los habitantes de Salamanca”, se lee en el comunicado.

También se hizo un llamado a la población a mantenerse informada por medio de los canales oficiales, y a colaborar con las autoridades en caso de contar con información relevante para el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con información revelada en medios, testigos narraron que sujetos armados interceptaron al empresario de manera violenta y lo subieron a una camioneta.

Arredondo fue candidato en 2024 a la presidencia municipal y perdió ante el morenista César Prieto Gallardo. Hasta el momento, el Partido Acción Nacional no se ha pronunciado.