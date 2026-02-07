México

Atacan a balazos negocio del diputado Abraham Ramos en Guanajuato: su cuñado resultó herido

El negocio se enfoca en la venta de pollos

Guardar
Foto: Facebook / Abraham Sotomayor
Foto: Facebook / Abraham Sotomayor

La mañana de este viernes 6 de febrero se registró una agresión armada en un negocio del diputado local por Morena, Abraham Ramos Sotomayor, en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

De acuerdo con reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 09:00 horas, en una pollería que es propiedad del diputado, la cual se ubica en la calle 12 de Octubre de la colonia Ernesto Che Guevara.

Información recopilada por el Periódico AM refiere que dos sujetos se aproximaron al negocio a bordo de una motocicleta, quienes al detenerse frente al establecimiento comenzaron a disparar contra el hombre que ahí se encontraba, identificado como Sergio “N”.

El hombre recibió al menos tres impactos de bala en una pierna, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica inmediata.

Diputado confirma que hombre herido es su familiar

Foto: Facebook / Abraham Sotomayor
Foto: Facebook / Abraham Sotomayor

A través de un comunicado, el diputado Abraham Ramos informó que la persona que resultó lesionada en el ataque armado es su familiar.

El legislador también aseguró que este hecho refleja la violencia que viven muchos habitantes de Irapuato y del estado, quienes se enfrentan a la incertidumbre e impotencia.

“Quienes me conocen saben que siempre me he dedicado a trabajar por mi comunidad, a construir, a escuchar y a acompañar a las familias en sus problemas y aspiraciones. He sido testigo de cómo, con el paso de los años, nuestro municipio se ha ido transformando, muchas veces para mal, a causa de la inseguridad, el abandono y la falta de respuesta”, afirmó.

Ramos Sotomayor llamó a la gobernadora a fortalecer seguridad

Libia Denisse García es la
Libia Denisse García es la primera mujer que gobierna Guanajuato (Crédito: X | @LibiaDennise)

Ramos hizo un llamado a las autoridades municipales y a la gobernadora, Libia Denisse García, a actuar con mayor rigor para fortalecer la seguridad y que sus estrategias den “resultados reales para la ciudadanía”.

Además, aseguró que desde su posición en el Congreso del Estado de Guanajuato como diputado y Presidente de la Comisión de Justicia, continuará impulsando acciones para contribuir a la seguridad.

“La seguridad no se construye con discursos ni con palabras bonitas que se quedan en el papel. Se construye con coordinación, con trabajo conjunto, con voluntad política y con acciones concretas”, dijo.

En tanto, el Grupo Parlamentario de Morena en Guanajuato expresó su preocupación por el ataque armado en el negocio del diputado Abraham Ramos. Además, solicitaron a la Fiscalía del Estado actuar con profesionalismo y transparencia para esclarecer los hechos.

Secuestran a excandidato a alcalde de Salamanca

Gerardo Arredondo fue candidato a
Gerardo Arredondo fue candidato a presidente municipal en 2024 por el PAN. (X @alexramblasr)

Cabe señalar que este viernes también se reportó el secuestro del empresario y excandidato por el PAN a la alcaldía de Salamanca, Gerardo Arredondo.

De acuerdo con los datos, Arredondo fue privado de la libertad afuera de su negocio de material de construcción, ubicado en la Avenida Comunicaciones Norte y Río Nilo de la colonia Las Fuentes.

El empresario fue candidato en 2024 a la alcaldía de Salamanca, pero perdió ante el morenista César Prieto Gallardo.

Temas Relacionados

Ataque armadoAbraham RamosDiputado morenistaGuanajuatoIrapuatoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cámara de Diputados: comercio, seguridad y migración, ejes de la conversación con legisladores de Estados Unidos

La reunión se dio en el marco del T-MEC, diputados buscan volver a establecer el diálogo bilateral entre legisladores

Cámara de Diputados: comercio, seguridad

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de febrero: línea 5 y 6 del Metrobús presentan retrasos debido a movilizaciones sociales

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: oficinas móviles llegarán este 7 de febrero

El programa otorga una beca mensual de 9 mil 582 pesos a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026:

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 6 de febrero: afectación vehicular en las inmediaciones de la Arena Ciudad de México

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Procesan a elemento de la Guardia Nacional que atropelló a dos motociclistas en Ecatepec, Edomex

El saldo del accidente fue de una persona fallecida

Procesan a elemento de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Uno de los cuerpos hallados

Uno de los cuerpos hallados en fosa clandestina de Concordia sería de minero desaparecido en Sinaloa, informa FGR

Juez dicta prisión preventiva al alcalde de Tequila, detenido por vínculos con el CJNG

Detienen a cinco personas por robo a casa habitación en CDMX: operaban como falsos barrenderos

Quién es “El Flaco”, líder de una célula de Los Salazar detenido en Querétaro

FGJCDMX desmantela punto de narcomenudeo operado por policías auxiliares

ENTRETENIMIENTO

Livia Brito: cómo inició el

Livia Brito: cómo inició el conflicto legal con el paparazzi Ernesto Zepeda que la persigue desde 2020

Publican mapa oficial para Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Maribel Guardia apoya a Imelda Tuñón en medio de polémica y asegura: “No es mi intención quedarme con mi nieto”

Graco Sendel comparte detalles de su nuevo personaje tras el éxito en Doménica Montero

Rodrigo Prieto es el mexicano detrás de la filmación de Opalite, el nuevo video de Taylor Swift

DEPORTES

DT del América Femenil arremete

DT del América Femenil arremete contra sus jugadoras tras empate con Juárez

Cuándo y cómo ver el debut de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Así es la rutina de entrenamiento de Donovan Carrillo para los Juegos Olímpicos de Invierno

Así brilló Donovan Carrillo y la delegación mexicana en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

¿Más competencia para Santi Giménez?: este es el delantero que el Milán estaría buscando fichar