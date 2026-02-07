Atacan a balazos negocio del diputado Abraham Ramos en Guanajuato: su cuñado resultó herido

Foto: Facebook / Abraham Sotomayor

La mañana de este viernes 6 de febrero se registró una agresión armada en un negocio del diputado local por Morena, Abraham Ramos Sotomayor, en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

De acuerdo con reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 09:00 horas, en una pollería que es propiedad del diputado, la cual se ubica en la calle 12 de Octubre de la colonia Ernesto Che Guevara.

Información recopilada por el Periódico AM refiere que dos sujetos se aproximaron al negocio a bordo de una motocicleta, quienes al detenerse frente al establecimiento comenzaron a disparar contra el hombre que ahí se encontraba, identificado como Sergio “N”.

El hombre recibió al menos tres impactos de bala en una pierna, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica inmediata.

Diputado confirma que hombre herido es su familiar

Foto: Facebook / Abraham Sotomayor

A través de un comunicado, el diputado Abraham Ramos informó que la persona que resultó lesionada en el ataque armado es su familiar.

El legislador también aseguró que este hecho refleja la violencia que viven muchos habitantes de Irapuato y del estado, quienes se enfrentan a la incertidumbre e impotencia.

“Quienes me conocen saben que siempre me he dedicado a trabajar por mi comunidad, a construir, a escuchar y a acompañar a las familias en sus problemas y aspiraciones. He sido testigo de cómo, con el paso de los años, nuestro municipio se ha ido transformando, muchas veces para mal, a causa de la inseguridad, el abandono y la falta de respuesta”, afirmó.

Ramos Sotomayor llamó a la gobernadora a fortalecer seguridad

Libia Denisse García es la primera mujer que gobierna Guanajuato (Crédito: X | @LibiaDennise)

Ramos hizo un llamado a las autoridades municipales y a la gobernadora, Libia Denisse García, a actuar con mayor rigor para fortalecer la seguridad y que sus estrategias den “resultados reales para la ciudadanía”.

Además, aseguró que desde su posición en el Congreso del Estado de Guanajuato como diputado y Presidente de la Comisión de Justicia, continuará impulsando acciones para contribuir a la seguridad.

“La seguridad no se construye con discursos ni con palabras bonitas que se quedan en el papel. Se construye con coordinación, con trabajo conjunto, con voluntad política y con acciones concretas”, dijo.

En tanto, el Grupo Parlamentario de Morena en Guanajuato expresó su preocupación por el ataque armado en el negocio del diputado Abraham Ramos. Además, solicitaron a la Fiscalía del Estado actuar con profesionalismo y transparencia para esclarecer los hechos.

Secuestran a excandidato a alcalde de Salamanca

Gerardo Arredondo fue candidato a presidente municipal en 2024 por el PAN. (X @alexramblasr)

Cabe señalar que este viernes también se reportó el secuestro del empresario y excandidato por el PAN a la alcaldía de Salamanca, Gerardo Arredondo.

De acuerdo con los datos, Arredondo fue privado de la libertad afuera de su negocio de material de construcción, ubicado en la Avenida Comunicaciones Norte y Río Nilo de la colonia Las Fuentes.

El empresario fue candidato en 2024 a la alcaldía de Salamanca, pero perdió ante el morenista César Prieto Gallardo.