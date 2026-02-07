Bad Bunny podría confirmar nuevos conciertos en Monterrey y otros sitios de México: mascota de Rayados suelta pista

Bad Bunny volvería a México muy pronto (Kirby Lee-Imagn Images)

La reciente publicación en redes sociales de Monty, la mascota oficial del club de fútbol Monterrey, provocó una ola de entusiasmo entre los seguidores de Bad Bunny.

En la imagen difundida, se observa una silla situada en el centro del Estadio BBVA de Monterrey, lo que representa una referencia directa al álbum Debí tirar más fotos del reconocido artista puertorriqueño, quien recientemente se llevó el premio Grammy a Mejor Álbum del Año.

La foto de la silla fue interpretada por muchos usuarios como una pista sobre una posible visita del cantante a la ciudad.

La fotografía se compartió poco antes de la esperada participación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl, un evento que suele atraer la atención mundial.

¿Cuánto podría volver a México? Esto sabemos

Monty soltó esta foto y emocionó a todos los fans de Benito. (ig/montyrayado)

Este hecho no hizo más que avivar los rumores y especulaciones acerca de un eventual regreso del artista a escenarios mexicanos, especialmente en Monterrey. Los comentarios en redes sociales se multiplicaron, alimentando la expectativa y el interés de los fans, quienes han estado atentos a cualquier indicio sobre futuras fechas de conciertos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer fechas oficiales respecto a una nueva gira de Bad Bunny por México. Sin embargo, la publicación de Monty y la reacción de los seguidores han elevado la expectativa por posibles anuncios de presentaciones no solo en Monterrey, sino también en la Ciudad de México y Guadalajara.

El entusiasmo permanece elevado tras el éxito de las ocho presentaciones que el cantante logró realizar en el Estadio GNP Seguros hace algunos meses, consolidando su popularidad en el país y generando un ambiente de anticipación para sus próximas actividades musicales.

Bad Bunny se acuerda de México antes de su Halftime Show

El artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music, Bad Bunny, se retira tras una conferencia de prensa, el jueves 5 de febrero de 2026, en San Francisco, previa al Super Bowl 60 de la NFL entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez)

Al margen de lo que se vislumbra sobre el show, el propio Bad Bunny ha cultivado un vínculo particular con el público mexicano, reforzado en la rueda de prensa organizada por Apple Music previa al su Halftime show.

Allí, tras ser interrumpido por un admirador mexicano que pidió un saludo para su madre, el artista respondió con simpatía: “Saludo a tu mamá y a la de todo el mundo”. La frase, destacada por las risas que provocó en la sala, sumó cercanía ante los asistentes.

En esa misma conferencia, la complicidad alcanzó otro pico cuando Bad Bunny lanzó el clásico grito: “¡Viva México, cabrones!”, reafirmando la relación especial que mantiene con sus seguidores nacionales y demostrando su familiaridad con expresiones culturales locales. El gesto fue celebrado con ovaciones, consolidando este momento como uno de los episodios más comentados de la jornada.

El contexto no es casual. La expectativa mexicana sobre la presencia de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 se multiplicó tras su victoria reciente en los Grammy, donde recibió el galardón de Mejor Álbum del Año, superando a figuras como Lady Gaga y Justin Bieber.