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Euro hoy en México: cotización de apertura del 19 de mayo

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,15 pesos mexicanos, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de -0,01%.<i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,32%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,41%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua durante un día. La volatilidad actual se sitúa en 3,95%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,13%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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