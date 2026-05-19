Euro hoy en México: cotización de apertura del 19 de mayo

En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,15 pesos mexicanos, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de -0,01%.<i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,32%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,41%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua durante un día. La volatilidad actual se sitúa en 3,95%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,13%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.