¿Quién gobernará Tequila tras la detención de Diego Diego “N”?: Síndico asumiría el control del Ayuntamiento

Tras la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, Omar Alejandro Ramírez Vélez asumiría de manera provisional la Presidencia Municipal.

La detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego N, desató un reacomodo urgente en el gobierno local y abrió el debate sobre quién asumirá el mando del Ayuntamiento mientras se define su situación legal.

En medio de investigaciones por presunta extorsión y corrupción, las autoridades estatales y el Cabildo buscan garantizar gobernabilidad y continuidad administrativa en uno de los municipios más emblemáticos del estado.

Omar Alejandro Ramírez Vélez quedaría al frente del Ayuntamiento de Tequila

Tras la captura del alcalde morenista, Omar Alejandro Ramírez Vélez, actual síndico municipal, se perfila como encargado del despacho de la Presidencia Municipal, al menos de manera provisional.

Aunque no era el titular original del cargo, Ramírez Vélez asumió funciones como síndico luego de que Francisco Javier Contreras Salazar solicitara licencia en julio de 2025, en medio de señalamientos de hostigamiento laboral y del despojo de su oficina.

De acuerdo con la legislación municipal, si Diego Rivera Navarro no puede reincorporarse a sus funciones en un plazo de 15 días, el Pleno del Ayuntamiento deberá sesionar para definir la ruta institucional: llamar al edil suplente o designar formalmente a un alcalde o alcaldesa interina.

¿Quién es Omar Alejandro Ramírez Vélez y por qué asumiría el cargo?

Ramírez Vélez es el síndico en funciones del Ayuntamiento de Tequila y, por jerarquía administrativa, se encuentra en posición de encabezar temporalmente la gestión municipal ante la ausencia del alcalde.

Su eventual designación busca evitar un vacío de poder y garantizar que los servicios públicos y la administración local continúen operando con normalidad.

Desde el Gobierno de Jalisco se ha señalado que la prioridad es mantener la estabilidad institucional mientras avanzan los procesos legales correspondientes.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, explicó que el procedimiento dependerá del estatus jurídico del edil detenido, pero reiteró que el municipio no puede quedar sin autoridad.

Como síndico, Ramírez Vélez ha supervisado áreas clave del municipio, lo que le permitirá asumir responsabilidades interinas sin afectar la operatividad del Ayuntamiento. (Wikimedia Commons)

Dos vías legales para nombrar alcalde interino en Tequila

Autoridades estatales y legisladores locales coinciden en que existen dos mecanismos legales para resolver la sucesión:

Que el Cabildo llame al presidente municipal suplente para que rinda protesta.

Que el propio Ayuntamiento designe a un alcalde interino entre sus integrantes.

En un escenario extremo, el Congreso del Estado podría disolver poderes municipales y nombrar un Concejo Municipal.

Este último punto ha generado tensiones políticas, ya que ha trascendido que, si Morena intenta imponer a un perfil cercano a Rivera Navarro, la fracción edilicia del PAN podría solicitar la intervención del Congreso.

Detención de Diego Rivera y control de seguridad en el municipio

Diego fue detenido por fuerzas federales como parte de la Operación Enjambre, estrategia nacional contra la extorsión y la corrupción.

Diego "N" fue capturado por elementos de seguridad (Especial)

Es investigado por presuntamente encabezar esquemas de cobro ilegal a empresas cerveceras y tequileras, además de su posible relación con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Junto con él fueron arrestados tres funcionarios municipales: los directores de Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas.

Tras estos hechos, la Policía del Estado asumió el control de la seguridad en Tequila, mientras se revisa la comisaría municipal y su armamento.

Pese al impacto del caso, el Gobierno de Jalisco aseguró que no existe riesgo de ingobernabilidad y que el municipio continuará operando con normalidad mientras el Cabildo define quién quedará formalmente al frente del gobierno local.