Así fue como una marca tequilera denunció al alcalde de Tequila por pagos millonarios

El gobernante ahora detenido estaría relacionado con el CJNG

Durante diciembre de 2025 fueron
Durante diciembre de 2025 fueron registradas acciones irregulares por parte del Ayuntamiento

Durante la madrugada del 5 de febrero elementos de seguridad estatales implementaron la Operación Enjambre en Jalisco, lo anterior derivó en el arresto del presidente municipal de Tequila, Diego “N” y tres funcionarios municipales. Los reportes indican que los capturados estarían ligados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Diego “N” y su administración ya había sido señalado por presuntos actos irregulares contra empresas dedicadas a la producción de tequila.

Fue en diciembre pasado que una empresa tequilera acusó al Ayuntamiento de Tequila por lo que consideraron un impuesto predial irregular, al superar lo que habían pagado en otros años.

Por su parte, las autoridades municipales indicaron que la deuda de al empresa era de alrededor de 60 millones de pesos.

El caso provocó que agentes municipales colocaran sellos en la empresa con lo que impedían las labores, los cuales fueron retirados posteriormente.

Pablo Lemus Navarro, gobernador de
Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco.

“El municipio entendió que lo que ellos estaban solicitando no tenía viabilidad ni jurídica ni financiera y con ello se levantaron todos los sellos de clausura de la planta de cuervo”, comentó en su momento el gobernador, Pablo Lemus.

De igual manera, el fiscal de Jalisco confirmó que la denuncia por parte la empresa.

“Acabamos de recibir precisamente una denuncia en contra del Ayuntamiento, del presidente y algunos funcionarios del municipio por el tema de la empresa tequilera Cuervo. Desconozco si en su momento haya o hayan otras denuncias que posiblemente las hayan presentado en la Fiscalía Anticorrupción”, compartió el titular de la Fiscalía de Jalisco en una conferencia de prensa de diciembre pasado.

Llegaron a un acuerdo

Fue el 10 de diciembre, el funcionario publicó una fotografía sobre una reunión con representantes de la empresa. Al final el pago fue de aproximadamente 17 millones de pesos y no los 60 que argumentaban las autoridades.

"Gracias a la empresa @cuervo y a las diferentes dependencias de gobierno por esta mesa de diálogo en la que logramos llegar a un acuerdo", escribió tras la reunión realizada en el Palacio de Gobierno.

(Facebook/Diego Rivera Navarro)
(Facebook/Diego Rivera Navarro)

Es un motivo de preocupación la gobernabilidad en Tequila: Lemus

En un encuentro con medios de comunicación, en diciembre pasado, el gobernador Pablo Lemus señaló como “motivo de preocupación” la situación de gobernabilidad en Tequila.

Lemus destacó el caso de la tequilera y añadió que había otros reportes de al menos 10 empresas tequileras y por parte de hoteles.

Los informes de inteligencia recientes apuntan a que Diego “N”, el Director de Seguridad Pública, Juan Manuel P. S.; Juan Gabriel T. V., Director de Catastro y Predial; e Isaac C. V., quien es el Director de Obras Públicas de Tequila, se les liga con el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Caervantes, El Mencho.

