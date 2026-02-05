México

Estos son los cargos que se le imputan al expresidente municipal de Tequila Jalisco: de extorsión a formar parte del CJNG

Omar García Harfuch informó que, en seguimiento a la Operación Enjambre, fue detenido Diego “N”

Alcalde de Tequila Diego Rivera
Alcalde de Tequila Diego Rivera Navarro Morena (FB)

Este 5 de febrero de 2026, autoridades federales detuvieron a Diego “N”, expresidente municipal de Tequila, Jalisco, como parte de un operativo federal contra la extorsión y la corrupción en gobiernos locales conocido como Operación Enjambre, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La Fiscalía General de la República (FGR) y otras dependencias federales ejecutaron órdenes de aprehensión y cateos en Jalisco, donde se cumplimentó la detención de Rivera Navarro. En la acción también fueron asegurados tres funcionarios municipales que, según las investigaciones, habrían participado en la misma red de delitos.

Cargos principales

Las autoridades federales le imputan a Diego “N” varios delitos que, de ser confirmados en el proceso penal, podrían derivar en severas sanciones:

1. Extorsión a empresarios y comerciantes

El expresidente municipal es señalado por presuntamente liderar, desde el Ayuntamiento de Tequila, una red de extorsión dirigida a empresas cerveceras, tequileras y comerciantes del municipio. Las indagatorias señalan que bajo su administración se exigían pagos ilegales y se presionaba a empresarios con amenazas de sanciones o clausuras para obtener beneficios económicos indebidos.

  1. Corrupción y red de funcionarios

Además de él, fueron detenidos tres servidores públicos municipales —el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas—, quienes también son investigados por su presunta participación en el esquema de corrupción.

  1. Desvío de recursos públicos

Las indagatorias federales apuntan a que el expresidente municipal y su entorno pudieron haber desviado fondos públicos municipales, afectando el uso legal y transparente de recursos destinados al gobierno local.

  1. Vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Además de los cargos de extorsión y corrupción, las autoridades federales investigan a Rivera Navarro por presuntos vínculos con una célula del CJNG, uno de los cárteles más poderosos del país. Investigaciones previas ya habían puesto en la mira al entonces alcalde por eventos y actos en los que se visualizaron símbolos ligados a esta organización delictiva, lo que intensificó las sospechas sobre una posible relación con el crimen organizado.

La detención forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción impulsada por el gobierno federal, y se lleva a cabo luego de diversas denuncias ciudadanas y operativos coordinados entre múltiples instituciones de seguridad e inteligencia.

El caso continuará su curso legal conforme avance la investigación y se determine la situación jurídica de los detenidos en los términos que marca la ley.

