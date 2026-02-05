¿Cuál es el origen de Tequila, municipio de Jalisco cuyo alcalde fue arrestado?

Diego “N”, presidente municipal de Tequila, enfrenta cargos por extorsión a empresas tequileras y cerveceras. (Facebook - Secretaría de Turismo de México)

La ciudad de Tequila, ubicada en la Región Valles de Jalisco, México, es reconocida por su profundo legado histórico y su papel como cuna del tequila. Fundada en 1530 y originalmente habitada por pueblos chichimeca, otomí, tolteca y nahuatlaca.

A lo largo de los siglos, Tequila se consolidó como cabecera regional, destacando por episodios de defensa civil como la respuesta ante la incursión del cacique Manuel Lozada, conocido como “El Tigre de Alica”.

El nombre Tequila proviene de “Tequillan” o “Tecuila”, términos asociados a la idea de “lugar de tributos”, según el Gobierno de Jalisco. Cristóbal de Oñate conquistó la región en 1530.

Las raíces de Tequila se remontan a asentamientos indígenas como chichimecas, otomíes, toltecas y nahuatlacas, reflejando un pasado milenario. (Wikimedia Commons)

Después, los franciscanos, liderados por Fray Juan Calero, fundaron la actual localidad junto a grupos indígenas procedentes del cerro del Chiquihuitillo.

No tardaron en surgir nuevos episodios de resistencia. Cuando comenzó en 1541 una gran insurrección indígena, comandada por Coaxicari en el occidente y Tenamaxtli (Diego Zacatecas) en el norte, habitantes de Tequila, Ahualulco y Ameca se sumaron a la revuelta subiéndose al cerro tutelar.

La mediación de los frailes no siempre logró conjurar la violencia; esa vez, Fray Juan Calero murió a manos de los rebeldes, quienes lo despojaron de sus hábitos y colgaron su cuerpo en la efigie que veneraban. La insurrección se cobró la vida también de Fray Antonio de Cuellar, quien procuró evitar la guerra mediante el diálogo.

Alarmado por la extensión de la rebelión, el virrey Antonio de Mendoza se trasladó desde la Ciudad de México a la Nueva Galicia con el objetivo de restaurar el orden. Diego Zacatecas se entregó, y tras ser llevado prisionero a Etzatlán, fue liberado bajo condición de reintegrar a los suyos a la vida productiva y aceptar la doctrina, antes de ser enviado a España.

Tequila durante la Nueva España

Tequila recibe el título de ciudad en 1874 por su resistencia ante las tropas de Manuel Lozada, según el gobierno de Jalisco. (Wikimedia Commons)

En el siglo XVII, Don Pedro Sánchez de Tagle instaló la primera fábrica para la destilación de mezcal, hecho que marcó el inicio de la industria tequilera y transformó la economía local.

Los movimientos sociales siguieron marcando la vida local. En los primeros años del siglo XIX, un personaje conocido como “máscara de oro” se alzó contra el dominio español, aunque el gobernador de Nueva Galicia, José Fernández Abascal, sofocó el levantamiento y recibió como premio el título de virrey del Perú.

Durante la lucha por la Independencia, en noviembre de 1810, Rafael Pérez, por orden de José María Mercado, tomó la plaza al frente de 200 hombres procedentes de Etzatlán.

En ese contexto, la historia local se enriquece con episodios como el de Agustina Ramírez de Rodríguez, mestiza originaria del pueblo y madre de once hijos —no todos mayores de edad— que puso a disposición de los insurgentes para luchar contra las fuerzas realistas.

Por el decreto del 27 de marzo de 1824, Tequila alcanzó el rango de cabecera departamental y recibió el título de villa. En 1825 ya figuraba con ayuntamiento y como cabecera del quinto cantón de Etzatlán.

¿Cuáles son los cargos que se le imputan al alcalde de Tequila?

El operativo contra la corrupción en Tequila contó con la participación conjunta de fuerzas federales, estatales y organismos de inteligencia. (Facebook)

Este 5 de febrero, un operativo federal interinstitucional contra la extorsión y la corrupción, denominado “Operación Enjambre”, resultó en la detención de Diego “N”, quien hasta la redacción de esta nota es presidente municipal de Tequila. Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también fueron capturados tres funcionarios clave de la administración local.

Los cargos imputados a Diego “N” incluyen extorsión a empresarios y comerciantes, y, en particular, a compañías tequileras y cerveceras de la zona. La administración municipal solicitó pagos ilegales y amenazó con sanciones o clausuras para obtener beneficios indebidos.

Investigaciones también apuntan a desvío de recursos públicos y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos delictivos más poderosos del país. Además, se señala que el entonces alcalde aparece vinculado con símbolos y actividades asociadas al crimen organizado.