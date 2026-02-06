México

Los mejores memes que dejó el anuncio de los conciertos de Zayn Malik en México

El exintegrante de One Direction vuelve a México con varios shows

El regreso de Zayn Malik a los escenarios mexicanos ha generado gran expectativa entre sus seguidores. La gira The Konnakol Tour incluirá tres presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México durante junio, en recintos de alta capacidad elegidos para reunir a fanáticos de diversas regiones.

El exintegrante de One Direction consolida así su vínculo con el público local, en un año donde México figura como destino clave en su agenda internacional. El anuncio generó tanta emoción entre sus fans que no dudaron en reaccionar con divertidos y creativos memes.

El calendario de conciertos en el país coincide con la promoción del nuevo disco de Zayn Malik, Konnakol, que será lanzado el 17 de abril de 2026.

  • 14 de junio: Estadio Borregos, Monterrey
  • 17 de junio: Arena VFG, Guadalajara
  • 20 de junio: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México
El sencillo “Die for me” estará disponible en plataformas digitales a partir del 6 de febrero.

¿Cuándo estarán disponibles los boletos para Zayn Malik?

La venta de boletos para los conciertos de Zayn Malik se organizará en una serie de etapas, cada una dirigida a diferentes grupos de seguidores y compradores. El objetivo es evitar saturaciones y ofrecer ventajas a quienes muestran mayor interés por el artista.

El primer acceso estará reservado para quienes consigan la VIP Key Presale, programada para el 10 de febrero a las 10:00. Para participar en esta fase, será necesario registrarse previamente y obtener una llave digital dentro de la plataforma oficial.

Apenas una hora después, el mismo 10 de febrero, comenzará la etapa llamada Venta Beyond. Esta opción abrirá nuevas oportunidades para quienes no lograron acceder en la primera ronda.

El esquema continuará el 11 de febrero a las 11:00, cuando se habilite la Preventa Priority. Un día más tarde, el 12 de febrero a las 14:00, dará inicio la Preventa Banamex, que permitirá además a los compradores pagar en tres meses sin intereses a partir de los 3 mil pesos.

Finalmente, la venta general se activará el 13 de febrero a las 14:00, exclusivamente a través de la plataforma de Ticketmaster. Según la organización, este procedimiento escalonado busca evitar las complicaciones observadas en eventos anteriores, cuando la demanda superó ampliamente la oferta.

Hasta ahora, no se han anunciado los precios oficiales de los boletos. Se espera que la información sobre los costos esté disponible poco antes de que arranque la preventa para los seguidores.

