Zayn Malik regresará a México: fechas, ciudades, preventa y venta de boletos

Malik ofrecerá tres conciertos en el país como parte de su nueva gira, The Konnakol Tour

Zayn Malik confirmó su regreso
Zayn Malik confirmó su regreso a México con tres conciertos en junio de 2026, llevando The Konnakol Tour a Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. (Ilustración Jesús Aviles/ Infobae)

Este jueves 5 de enero, Zayn Malik sorprendió a sus fans mexicanos al anunciar tres conciertos en México como parte de su gira The Konnakol Tour, marcando su primer tour en solitario por grandes recintos del país.

El anuncio oficial detalló que el cantante británico visitará Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México en junio. En este sentido, se anticipa una demanda de boletos elevada luego del éxito y la alta convocatoria registrada en visitas anteriores del cantante.

Zayn Malik confirma su gira
Zayn Malik confirma su gira Konnakol Tour en México con conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México en junio. (X/ @ocesa_total)

Con la oficialización de las sedes, el calendario de presentaciones y el esquema de venta de boletos, se marcó el inicio de la promoción de su nuevo álbum Konnakol, previsto para el mes de abril. La gira representa un reencuentro esperado por miles de fans mexicanos, consolidando la presencia del exintegrante de One Direction en el panorama internacional.

Fechas, sedes y ciudades confirmadas

El regreso de Zayn Malik a México contempla tres fechas en recintos de alta capacidad, elegidos para recibir al público de diferentes regiones del país. Este tour incluirá:

  • 14 de junio: Estadio Borregos, Monterrey
  • 17 de junio: Arena VFG, Guadalajara
  • 20 de junio: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México
La inclusión de Monterrey, Guadalajara
La inclusión de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México en la gira confirma la sólida conexión de Zayn Malik con su audiencia mexicana, en el marco de un tour con numerosas paradas internacionales. (X/ @zaynmalik)

Esta serie de conciertos formará parte de la agenda internacional del artista, en un año donde México figura entre los destinos principales. Las ciudades seleccionadas reflejan la concentración de seguidores de Zayn Malik en el país y la importancia estratégica de sus mercados musicales.

Preventa y venta de boletos

El acceso a los boletos se dará en diversas etapas que buscan ordenar la demanda y ofrecer oportunidades exclusivas para los seguidores más activos. El esquema propuesto incluye:

  • VIP Key Presale: 10 de febrero, 10:00 AM (requiere registro y llave digital en la plataforma oficial)
  • Venta Beyond: 10 de febrero, 11:00 AM
  • Preventa Priority: 11 de febrero, 11:00 AM
  • Preventa Banamex: 12 de febrero, 14:00 horas (con opción de 3 meses sin intereses a partir de los 3 mil pesos)
  • Venta general: 13 de febrero, 14:00 horas, a través de Ticketmaster

El proceso de preventa y venta general responde a la experiencia de eventos previos, donde la demanda superó las expectativas. Aunque los precios de los boletos aún no se han dado a conocer, se estima que sean revelados poco antes del inicio de la preventa para fans.

Zayn se reencontrará con millones
Zayn se reencontrará con millones de fans mexicanos tras su visita al país en 2025. (Instagram/ @zayn)

Por otro lado, la introducción de la VIP Key destaca como una innovación para combatir la reventa y priorizar a los seguidores registrados. Este mecanismo implica un registro digital y la obtención de un código único para la compra anticipada.

Nuevo álbum y dinámica de registro VIP

Konnakol, el nuevo álbum de Zayn Malik, verá la luz el 17 de abril de 2026, mientras que el sencillo Die for me estará disponible desde el 6 de febrero en plataformas digitales.

Además, el lanzamiento del disco coincidirá con la gira, incrementando el interés en el tour mexicano y la atención mediática en torno al artista.

Para acceder a la preventa exclusiva, los fans deben:

  • Crear una cuenta en la plataforma oficial de Malik
  • Verificar el correo electrónico registrado
  • Seleccionar la ciudad de preferencia (Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México)
  • Agregar la Zayn VIP Key al wallet digital
Malik confirma el lanzamiento de
Malik confirma el lanzamiento de su nuevo álbum a través de su cuenta oficial de Instagram. (Instagram/ @zayn)

De esta manera, el regreso de Zayn Malik a México se perfila como uno de los eventos musicales internacionales más relevantes del año, impulsado por el lanzamiento de nueva música y una gira que abarca los principales recintos del país.

