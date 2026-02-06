México

Las multas de tránsito en la CDMX subieron en febrero por esta razón

El ajuste anual repercute en pagos, trámites y nuevas tarifas de sanciones

La nueva UMA diaria será
La nueva UMA diaria será de 117.31 pesos. Crédito: Cuartoscuro

A partir del pasado 1 de febrero, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en México aumentó un 3.69%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La UMA diaria se fijará en 117.31 pesos, la mensual en 3 mil 566.22 pesos y la anual en 42 mil 794.64 pesos. Esta actualización incide de forma directa en multas de tránsito, trámites oficiales y créditos hipotecarios.

Cada enero, el INEGI revisa y publica el nuevo valor de la UMA, que entra en vigor a partir del 1 de febrero. El ajuste tiene como referencia el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), reflejando el comportamiento anual de la inflación. La variación de 2026 responde precisamente al índice de precios de cierre de 2025, situado en torno al 3.69%.

La UMA ha tenido una tendencia a aumentar

El ajuste anual de la
El ajuste anual de la UMA se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor y refleja oficialmente la inflación registrada en 2025. Credito: cuartoscuro

Para 2026, el cambio supuso que la UMA diaria subió de 113.14 a 117.31 pesos, la mensual de 3 mil 439.46 a 3 mil 566.22 pesos y la anual de 41 mil 273.52 a 42 mil 794,64 pesos.

En los años previos, la tendencia ha sido similar: en 2024, la UMA fue de 108.57 pesos diarios; en 2023, de 103.74 pesos; y en 2022, de 96.22 pesos. El ajuste asegura que los pagos y sanciones indexados a la UMA reflejen fielmente la variación del poder adquisitivo, al margen del salario mínimo.

¿Cuál es el valor de las infracciones en la CDMX luego del aumento de las UMAs?

Las principales sanciones de tránsito
Las principales sanciones de tránsito en CDMX, como exceso de velocidad o invasión de carriles exclusivos, se calcularán con el nuevo valor de la UMA en 2026. [Twitter]

El efecto inmediato de este incremento se observa en las sanciones y multas de tránsito en la CDMX.

Conforme al Reglamento de Tránsito de la CDMX, las infracciones se calculan en múltiplos de UMA. Con los nuevos valores, por ejemplo, la multa por exceso de velocidad equivale a 10, 15 o 20 veces la UMA vigente, es decir, entre 1 mil 173 y 2 mil 346 pesos en 2026, de acuerdo con la normativa local.

Invadir carriles exclusivos de transporte público puede sancionarse con 40 a 60 UMAs, lo que representa entre 4 mil 692 y 7 mil 038 pesos. Circular sin seguro de responsabilidad civil vigente implica una penalización de 20 a 40 UMAs, con un costo de 2 mil 346 a 4 mil 692 pesos.

Otras tarifas que aumentaron gracias al ajuste de la UMA

Las multas del SAT y
Las multas del SAT y otros trámites oficiales indexados a la UMA experimentarán incrementos en sus costos debido al nuevo valor establecido para 2026. Credito: cuartoscuro

Este incremento también afecta el valor de trámites gubernamentales y cuotas oficiales. Cada año, el ajuste repercute en registros civiles, permisos, gestiones ante dependencias federales y diversas obligaciones fiscales.

Multas y recargos aplicados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) están expresados en UMAs, por lo que los contribuyentes tienen pagos superiores a partir de este febrero.

En el sector de los créditos hipotecarios, en especial aquellos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que están denominados en UMA, el aumento anual ajustará las mensualidades en el mismo porcentaje, cerca del 3.69%.

De igual manera, otras prestaciones sociales y pensiones indexadas a la UMA experimentarán incrementos similares en sus montos.

