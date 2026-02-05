El banco central de México mantiene los tipos de interés en el 7% ante la debilidad de la actividad económica

La inflación general en México mostró una leve disminución, pasando del 3,80% al 3,77% entre noviembre y la primera quincena de enero de este año, atribuida a una reducción en el componente no subyacente, aunque la inflación subyacente tuvo un ligero aumento hasta situarse en el 4,47%. A partir de este panorama, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) optó por mantener los tipos de interés en el 7% tras considerar la debilidad que persiste en la actividad económica nacional. Según informó el banco central a través de un comunicado recogido por diversos medios, la decisión se adoptó de manera unánime, justificando la pausa en el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia con base en el análisis del entorno inflacionario actual y la necesidad de seguir evaluando los efectos de cambios fiscales implementados a principios de año.

De acuerdo con Banxico, la evaluación también incluyó el comportamiento del tipo de cambio, la situación de la economía nacional y el grado de restricción monetaria aplicado durante los últimos meses. Como detalló el propio banco central, las previsiones de inflación para el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027 fueron revisadas al alza por una trayectoria anticipada más elevada en la inflación subyacente. Banxico proyectó que la inflación general podrá alcanzar la meta del 3% en el segundo trimestre del año 2027.

La autoridad monetaria mexicana indicó que los ajustes en la tasa de referencia han respondido a la necesidad de equilibrar la política monetaria ante el riesgo de tensiones comerciales internacionales y un entorno global incierto, factores que han continuado influyendo sobre la economía mexicana. Según publicó el propio Banxico, desde la decisión de política monetaria tomada en diciembre, el peso mexicano se apreció y la actividad económica mostró signos de expansión tras la contracción experimentada en el tercer trimestre del año anterior.

En su comunicado, Banxico advirtió que, ante un panorama que sigue marcado por incertidumbre y posibles riesgos a la baja, la Junta de Gobierno valorará en futuras reuniones la posibilidad de realizar más ajustes en los tipos de interés. Estos posibles cambios tienen como fin redirigir la inflación hacia el objetivo del 3% previsto, para lo cual el banco ha subrayado la importancia de mantener una vigilancia constante sobre las variables económicas y los factores externos que pudieran incidir en el rumbo de la economía mexicana.

El banco central también hizo hincapié en la necesidad de evaluar permanentemente los efectos derivados de las medidas fiscales adoptadas al inicio del año, pues estos cambios pueden impactar tanto en la dinámica inflacionaria como en la fortaleza del peso mexicano. Según detalló la institución en su nota oficial, la postura de mantener el tipo de interés se sustenta en la búsqueda de estabilidad financiera y en la obligación de cumplir con el mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de la moneda.

La determinación de dejar inalterada la tasa de referencia se ajustó de acuerdo con el balance de riesgos presentado por la autoridad monetaria, balance que incorporó la debilidad que evidenció la actividad económica nacional y el entorno internacional complejo. Banxico insistió en que el grado de restricción monetaria implementado hasta ahora ha contribuido a contener las expectativas inflacionarias, aunque persisten riesgos derivados de factores globales y locales.

Tal como reportó el banco central, la Junta de Gobierno continuará monitoreando la evolución de los indicadores económicos y los diversos factores de riesgo, entre los cuales se incluyen los posibles efectos de las tensiones comerciales y la volatilidad en los mercados financieros internacionales. Asimismo, la estrategia del Banco de México se mantendrá atenta a las variaciones del tipo de cambio y la evolución de los precios de los principales insumos, así como a cualquier presion extra proveniente del ámbito fiscal o del entorno internacional, que pueda incidir sobre la meta inflacionaria establecida.