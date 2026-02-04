Así funciona la estafa de la supuesta multa de tránsito CDMX

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente esquema delictivo amenaza la seguridad de datos personales de los automovilistas en la Ciudad de México.

Diversos usuarios han recibido mensajes SMS donde se les notifica sobre supuestas multas de tránsito pendientes.

Las autoridades han confirmado que se trata de una estafa digital cuyo objetivo es obtener información bancaria y credenciales privadas.

Las dependencias oficiales han negado rotundamente el envío de mensajes de texto para cobrar infracciones. En palabras de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México:

“Si recibes un mensaje de texto para realizar el pago de una infracción en la Ciudad de México, haz caso omiso”.

Esta advertencia ha circulado en redes sociales y medios oficiales, acompañada de una exhortación a no abrir enlaces sospechosos ni compartir datos personales.

(Tesorería CDMX)

¿Cómo reconocer una multa falsa?

El mensaje suele presentar un tono urgente y advierte sobre recargos, sanciones o consecuencias administrativas inmediatas.

Incluye un enlace que aparenta llevar a un portal oficial, pero al revisarlo con detenimiento, el dominio es dudoso o diferente al original.

El remitente utiliza nombres e imágenes institucionales para generar confianza.

Se solicita el pago inmediato o la introducción de datos personales y bancarios.

¿Cómo opera la estafa?

El mensaje SMS llega de manera aleatoria a automovilistas, haciéndose pasar por la Secretaría de Finanzas .

El enlace dirige a una página web apócrifa que imita la imagen oficial del gobierno capitalino.

En el sitio falso, se pide ingresar el número de placa, datos personales y, en ocasiones, información bancaria.

Los ciberdelincuentes buscan robar identidad y realizar fraudes financieros con la información obtenida.

¿Cómo evitar ser víctima?

Mantén la calma ante cualquier mensaje que genere urgencia por pagar multas.

No respondas ni hagas clic en enlaces de mensajes SMS sobre infracciones.

Tesorería CDMX no envía mensajes SMS

Consulta únicamente los adeudos vehiculares en los portales oficiales: finanzas.cdmx.gob.mx y en la aplicación de la Tesorería de la Ciudad de México.

Evita utilizar los enlaces, números telefónicos o correos electrónicos incluidos en mensajes sospechosos.

No almacenes datos bancarios en tu celular ni compartas contraseñas o códigos de verificación por mensajes.

Activa la autenticación multifactor en tus cuentas digitales.

Si tienes dudas, consulta la Ciberguía del Gobierno de México.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Verificación en portales oficiales: la clave

Únicamente los canales institucionales de la Tesorería y la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México son válidos para verificar multas o adeudos vehiculares.

Para revisar el historial de infracciones, se debe ingresar el número de placa del vehículo en la plataforma oficial, donde también se puede realizar el pago seguro en caso de adeudos reales.

Las autoridades piden reportar cualquier intento de fraude y reiteran que la prevención y la consulta exclusiva en sitios oficiales son la mejor defensa ante estas campañas de smishing, una modalidad que busca alarmar y engañar a la población.