México

Así funciona la estafa de la supuesta multa de tránsito CDMX

Muchas personas han advertido recibir avisos aparentemente “oficiales”

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente esquema delictivo amenaza la seguridad de datos personales de los automovilistas en la Ciudad de México.

Diversos usuarios han recibido mensajes SMS donde se les notifica sobre supuestas multas de tránsito pendientes.

Las autoridades han confirmado que se trata de una estafa digital cuyo objetivo es obtener información bancaria y credenciales privadas.

Las dependencias oficiales han negado rotundamente el envío de mensajes de texto para cobrar infracciones. En palabras de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México:

“Si recibes un mensaje de texto para realizar el pago de una infracción en la Ciudad de México, haz caso omiso”.

Esta advertencia ha circulado en redes sociales y medios oficiales, acompañada de una exhortación a no abrir enlaces sospechosos ni compartir datos personales.

(Tesorería CDMX)
(Tesorería CDMX)

¿Cómo reconocer una multa falsa?

  • El mensaje suele presentar un tono urgente y advierte sobre recargos, sanciones o consecuencias administrativas inmediatas.
  • Incluye un enlace que aparenta llevar a un portal oficial, pero al revisarlo con detenimiento, el dominio es dudoso o diferente al original.
  • El remitente utiliza nombres e imágenes institucionales para generar confianza.
  • Se solicita el pago inmediato o la introducción de datos personales y bancarios.

¿Cómo opera la estafa?

  • El mensaje SMS llega de manera aleatoria a automovilistas, haciéndose pasar por la Secretaría de Finanzas.
  • El enlace dirige a una página web apócrifa que imita la imagen oficial del gobierno capitalino.
  • En el sitio falso, se pide ingresar el número de placa, datos personales y, en ocasiones, información bancaria.
  • Los ciberdelincuentes buscan robar identidad y realizar fraudes financieros con la información obtenida.

¿Cómo evitar ser víctima?

  • Mantén la calma ante cualquier mensaje que genere urgencia por pagar multas.
  • No respondas ni hagas clic en enlaces de mensajes SMS sobre infracciones.
  • Tesorería CDMX no envía mensajes SMS
  • Consulta únicamente los adeudos vehiculares en los portales oficiales: finanzas.cdmx.gob.mx y en la aplicación de la Tesorería de la Ciudad de México.
  • Evita utilizar los enlaces, números telefónicos o correos electrónicos incluidos en mensajes sospechosos.
  • No almacenes datos bancarios en tu celular ni compartas contraseñas o códigos de verificación por mensajes.
  • Activa la autenticación multifactor en tus cuentas digitales.
  • Si tienes dudas, consulta la Ciberguía del Gobierno de México.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Verificación en portales oficiales: la clave

Únicamente los canales institucionales de la Tesorería y la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México son válidos para verificar multas o adeudos vehiculares.

Para revisar el historial de infracciones, se debe ingresar el número de placa del vehículo en la plataforma oficial, donde también se puede realizar el pago seguro en caso de adeudos reales.

Las autoridades piden reportar cualquier intento de fraude y reiteran que la prevención y la consulta exclusiva en sitios oficiales son la mejor defensa ante estas campañas de smishing, una modalidad que busca alarmar y engañar a la población.

Temas Relacionados

EstafaMulta CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Eduardo Verástegui explota contra Bad Bunny: “No le hace bien a los niños”

El ex integrante de Kairo arremetió contra el ganador del Grammy

Eduardo Verástegui explota contra Bad

Operativo contra delitos de alto impacto dejó 57 detenidos en la CDMX

Las acciones se realizaron en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

Operativo contra delitos de alto

¿Te pueden despedir si faltas en el Día de San Valentín en México?

Muchas personas piensan faltar para pasar el día con sus parejas

¿Te pueden despedir si faltas

Instalarán 2 mil módulos de vacunación contra el sarampión en la CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, hizo un llamado a los capitalinos a vacunarse contra la enfermedad

Instalarán 2 mil módulos de

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de febrero: manifestantes mantienen cerrada la circulación entre Av. Insurgentes y la Av. Álvaro Obregón

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El

Vinculan a proceso a “El Peque”, presunto líder criminal ligado al CJNG en Chiapas

Capturan a dos personas por falsificar actas de nacimiento para migrantes en Oaxaca

Acusan en EEUU a ciudadano chino de lavar dinero para el CJNG

Asaltan con violencia al diputado Juan Carlos Barragán en Guerrero: robaron su vehículo y pertenencias

El “Radio-13”, miembro de Los Chapitos detenido por el ataque contra diputados de MC, fue funcionario en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Eduardo Verástegui explota contra Bad

Eduardo Verástegui explota contra Bad Bunny: “No le hace bien a los niños”

Eiza González celebró su cumpleaños 36 con enorme regalo de su novio, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov

El Capi Pérez llora la muerte de su abuelo y lo despide con emotivo mensaje

Gabriel Soto rompe el silencio sobre Irina Baeva a casi dos años de su separación

Así se está preparando Samadhi Zendejas para su combate contra Alana en el Supernova

DEPORTES

Qué falta para que Jorge

Qué falta para que Jorge Sánchez llegue al PAOK de Grecia y deje Cruz Azul

Así se está preparando Samadhi Zendejas para su combate contra Alana en el Supernova

Nicolás Larcamón advierte a la directiva de Cruz Azul sobre la urgencia de fichajes

Alan Mozo se perdería el resto del Clausura 2026 con Pachuca por una fractura

¿Cómo juega Christian Ebere, estrella africana que Cruz Azul estaría a punto de sumar a su ofensiva?