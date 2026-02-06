México

FGR investiga a empleados de CFE por incendio en Waldo´s de Hermosillo

“Abrimos carpeta de investigación, estamos solicitando actividades periciales”, compartió Sergio Méndez

El incendio ocurrió alrededor de las 15:00 horas y dejó un saldo de 23 muertos. (ARTURO CASTRO/CUARTOSCURO)

El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, Sergio Méndez, aseguró que hay averiguaciones acerca de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el caso del incendio del Waldo´s de Hermosillo que dejó más de 20 personas muertas en noviembre de 2025.

“Abrimos carpeta de investigación. Se están solicitaron unos periciales, laboratorios con altas tecnologías, porque así lo necesitamos los peritajes [...] Se habla de, de personal de la Comisión Federal de Electricidad. Estamos integrando la carpeta, nos acaba de llegar hace unos días el desglose y lo estamos atendiendo puntualmente”, comentó el funcionario en un encuentro con medios.

Si bien destacó que en las averiguaciones han surgido nombres, aseguró que hay información con la que no cuenta como lo es el número de personas de la institución que podrían estar involucradas en el caso del incendio de Hermosillo.

La explosión que derivó de un incendio ha dejado un total de 23 personas fallecidas. (Cuartoscuro)

Las declaraciones de Sergio Méndez sucedieron el 5 de febrero luego de la incineración de narcóticos y la destrucción de siste vehículos con blindaje artesanal, de los denominados “monstruos”.

Respecto a los delitos por los que el personal de CFE son investigados, el funcionario declaró:

“Son delitos culposos, como lesiones, daños y homicidios, entre otros. Todo eso se está analizando dentro de la carpeta de investigación que ya se abrió y que se está integrando”.

El incendio en Waldo´s de Hermosillo

Cabe recordar que a mediados de enero pasado a Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre las imputaciones en contra de personas investigadas por el siniestro, en dicha ocasión fueron imputadas ocho personas por por homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además de uso de documentos falsos e incumplimiento de un deber legal.

Fachada dañada de una tienda tras una explosión que causó la muerte de 23 personas en Hermosillo, el 1 de noviembre de 2025.

Días después, el 27 de enero, la Fiscalía de Sonora informó sobre la vinculación proceso en contra de seis personas físicas y una moral.

El 1 de noviembre de 2025 ocurrió un incendio en el Waldo´s de Hermosillo que derivó en la muerte de 23 personas. El 24 de diciembre, las autoridades de Sonora compartieron avances sobre las averiguaciones acerca del incendio en el inmueble de Hermosillo y detallaron que fueron libradas 25 órdenes de aprehensión y que siete ya habían sido cumplimentadas.

Posteriormente, el 27 de diciembre un juez determinó dejar en libertad a cinco personas que fueron detenidas por su presunta relación con el incendio del Waldo´s.

Lo anterior fue impugnado por la Fiscalía sonorense, argumentando que la decisión no obedeció al reconocimiento de inocencia ni irregularidades en la detención.

