Imputan a 8 personas por incendio del Waldo’s Hermosillo: homicidio y uso de documentos falsos entre los cargos

Fachada dañada de una tienda tras una explosión que causó la muerte de 23 personas en Hermosillo, el 1 de noviembre de 2025.

Este miércoles se realizó por parte del Ministerio Público la imputación a ocho personas físicas, así como la persona moral titular de la sucursal siniestrada, debido a su probable responsabilidad en la explosión e incendio del establecimiento Waldo’s, en Hermosillo, cuyo saldo fueron 23 muertos, el pasado 1 de noviembre de 2025, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

De acuerdo con el comunicado, los cargos fueron por homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además de uso de documentos falsos e incumplimiento de un deber legal. Por su parte, el Juez resolvió medidas cautelares distintas a las de la prisión preventiva para todos los imputados, por haberse presentado voluntariamente a la audiencia.

En el caso de José Luis “N”, representante legal de la empresa propietaria del establecimiento, la Fiscalía señaló que presuntamente realizó trámites ante autoridades municipales con documentos falsos para obtener permisos de operación. Por estos hechos se le imputan los delitos de uso de documentos falsos y el incumplimiento de obligaciones legales, además de otras omisiones que debieron haberse atendido para evitar el incendio y la explosión.

A diferencia de los demás imputados, el juez determinó imponerle prisión preventiva justificada; sin embargo, esta medida no pudo aplicarse debido a que el acusado cuenta con una suspensión otorgada mediante un amparo. Ante esta situación, la Fiscalía informó que impugnará dicho amparo con el objetivo de que el imputado enfrente su proceso en prisión.

Posteriormente, la defensa de los acusados solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas, tiempo en el que el juez deberá determinar si los imputados son vinculados formalmente a proceso.

Además, existen otras tres personas con órdenes de aprehensión ya ejecutadas, quienes deberán presentarse a audiencia el próximo 29 de enero.

De igual forma, otras 12 personas cuentan con suspensiones derivadas de juicios de amparo y están a la espera de que el juzgado les fije fecha para la audiencia de imputación. A este grupo se suman dos personas que actualmente se encuentran prófugas de la justicia.

Ante este panorama, la FGJES aseguró que continúa realizando las acciones necesarias para que tanto las personas amparadas como aquellas que se mantienen evadidas comparezcan ante los tribunales y respondan por los hechos ante las víctimas.

Finalmente, la FGJES informó que desde el 24 de diciembre de 2025 se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles delitos de competencia federal relacionados con este caso y determine la responsabilidad de quienes resulten involucrados.

La Fiscalía informó que la siguiente audiencia tendrá lugar el próximo 19 de enero, donde el Juez resolverá la vinculación a proceso de los que ya fueron imputados.

¿Qué ocurrió?

El incendio registrado el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldo’s de Hermosillo dejó 23 muertos y una docena de heridos; entre las víctimas se registraron varios menores de edad y una mujer embarazada.

El caso generó indignación aún más después del testimonio de Xenia Flores, exempleada del establecimiento, quien reveló en sus redes sociales que meses antes de la tragedia, los supervisores hicieron una advertencia sobre que habría un incendio.

De acuerdo con información que circuló en redes, el incendio se originó tras una supuesta falla en un transformador que empezó a emitir humo en el inmueble. Este hecho provocó que decenas de personas acudieran a refugiarse dentro de la tienda, lo que complicó los esfuerzos de evacuación. Durante las primeras labores de rescate, equipos localizados en el sitio encontraron múltiples personas atrapadas y algunas ya sin vida.