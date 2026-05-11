México

Ni operativos casa por casa ni cuotas nuevas: CFE advierte de las mentiras más comunes en internet sobre servicio eléctrico

La empresa explicó que este tipo de publicaciones buscan generar preocupación entre la población y aprovechar el alcance del tema, por lo que emitió algunas recomendaciones

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Primer plano de un medidor eléctrico digital de la CFE con etiquetas y logo verde. Varias pantallas de smartphones con íconos desenfocados de WhatsApp y Facebook lo rodean.
Una composición visual muestra un medidor eléctrico digital de la CFE rodeado por pantallas de smartphones con íconos de redes sociales, simbolizando la rápida difusión de información sobre la compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra vez circula información falsa en internet relacionada con supuestos "operativos casa por casa" en mayo 2026, para cambiar el medidor de luz o realizar revisiones sorpresa a usuarios del servicio eléctrico. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha advertido sobre la credibilidad de estas noticias.

Ya el pasado 3 de abril, la CFE había alertado sobre la difusión de fake news en diversos sitios web y publicaciones en redes sociales, utilizando estrategias de clickbait para atraer visitas mediante mensajes alarmistas o engañosos.

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A través de un comunicado oficial, la dependencia explicó que entre los rumores más difundidos se encuentra el supuesto operativo en el que trabajadores acudirían a los hogares para reemplazar medidores eléctricos, revisar instalaciones o aplicar nuevos cobros, información que la dependencia desmintió categóricamente.

La empresa explicó que este tipo de publicaciones buscan generar preocupación entre la población y aprovechar el alcance de temas relacionados con el servicio de energía eléctrica para obtener clicks y tráfico en páginas no oficiales.

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CFE alerta sobre noticias falsas y operativos inexistentes

En el comunicado, la CFE detalló que ha detectado varios tipos de desinformación que circulan constantemente en internet y redes sociales.

Entre los ejemplos mencionados por la institución destacan:

  • Supuestos apagones masivos que no están programados.
  • Información falsa sobre la eliminación de los recibos de luz.
  • Anuncios de “operativos casa por casa” y “revisiones sorpresa” inexistentes.
  • Rumores sobre nuevas cuotas o cargos adicionales en el recibo de luz.
  • Falsos descuentos o trámites especiales para pagar menos electricidad.

La dependencia subrayó que ningún operativo generalizado para cambiar medidores de luz ha sido anunciado oficialmente y pidió a la población desconfiar de mensajes alarmistas compartidos mediante WhatsApp, Facebook, otras redes sociales o páginas poco confiables.

También desmintieron apagones masivos en varios estados

La Comisión Federal de Electricidad también puso como ejemplo publicaciones recientes que aseguraban supuestos cortes de energía en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Yucatán y Quintana Roo.

Según aclaró la empresa, esa información era falsa y únicamente se realizan trabajos programados en puntos específicos para modernizar y fortalecer la red eléctrica nacional.

La institución indicó que cuando existen mantenimientos programados o interrupciones del suministro eléctrico, estos se comunican oportunamente a la población conforme a la normativa vigente.

¿Cómo verificar información oficial de la CFE?

La CFE recomendó a los usuarios consultar únicamente canales oficiales antes de creer o compartir publicaciones relacionadas con cortes de luz, revisiones de medidores eléctricos o supuestos cambios en el servicio.

Asimismo, pidió a la ciudadanía comunicarse al número de atención 071 en caso de dudas o reportes relacionados con el suministro de energía eléctrica.

La empresa reiteró que la mejor manera de evitar fraudes, desinformación o posibles engaños es mantenerse informado mediante medios oficiales, plataformas verificadas y canales institucionales de la dependencia.

Con ello, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) insistió en que no existe actualmente ningún operativo sorpresa para cambiar medidores de luz casa por casa y llamó a la población a no caer en contenido engañoso difundido como clickbait.

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