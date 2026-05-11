América y Monterrey se enfrentarán en la final de la Liga Mx Femenil

Los dos mejores equipos de la temporada regular cumplieron con las expectativas en cada una de sus eliminatorias para llegar el juego por el campeonato. (X/ @AmericaFemenil)

América y Rayadas de Monterrey se verán las caras en la gran final de la Liga MX Femenil, en lo promete ser una eliminatoria pareja entre los dos equipos más consistentes de todo el torneo.

El encuentro de ida se llevará a cabo en el Gigante de Acero, mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde el cuadro azulcrema buscará coronarse por primera ocasión desde que son locales en ese recinto.

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América le pasa por encima a Toluca

El cuadro azulcrema le pasó por encima a las Diablas en la eliminatoria. (Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Lo que en el papel prometía ser una serie sumamente equilibrada, especialmente tras el gran torneo de las Diablas y su sorpresiva eliminación a las Amazonas de Tigres en cuartos de final, terminó por resolverse de forma estrepitosa y temprana.

La balanza se inclinó de manera definitiva desde el primer encuentro con una exhibición contundente de las Águilas del América, quienes prácticamente sentenciaron su pase a la gran final al imponerse con un categórico 7-1.

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Con esto, el juego de vuelta ya fue un mero trámite y es que ante la amplia ventaja en el marcador global, el conjunto azulcrema optó por realizar rotaciones en su once inicial para dosificar esfuerzos de cara a la final.

Fue en este escenario donde el Toluca logró reencontrarse con su mejor versión, mostrando ese espíritu combativo que las caracterizó durante la temporada. Aunque el esfuerzo sirvió para cerrar dignamente su participación, la losa del primer partido resultó ser demasiado pesada para revertir el destino de la eliminatoria.

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Finalmente el segundo partido, terminó 4-3 a favor del América y con ello las de Coapa acceden a su tercera final consecutiva.

Rayadas logra una remontada histórica

Las Rayadas se sobrepusieron a una desventaja de tres goles para conseguir avanzar a la final. (EFE/ Miguel Sierra)

Las Rayadas de Monterrey firmaron una de las hazañas más memorables en la historia de la Liga MX Femenil, tras sobreponerse a una desventaja de dos goles y sellar su boleto a la gran final.

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Después de haber caído por dos anotaciones en el partido de ida, la escuadra regiomontana regresaba a casa con la encomienda de marcar, al menos, un par de tantos para igualar el global y aspirar a la clasificación.

Sin embargo, el guion del partido se tornó dramático apenas al arranque. Las Tuzas del Pachuca silenciaron el “Gigante de Acero” cuando, apenas al minuto 3, Aline Gomes desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso, el cual terminó rematando Natalia Mauleón para abrir el marcador y poner con ventaja de 0’-3 el global a las hidalguense.

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Sin embargo, a partir de entonces, las Rayadas comenzaron a desplegar el futbol que mostraron durante toda la temporada y nunca bajaron los brazos para soñar con la remontada,

El camino del regreso comenzó a trazarse al minuto 38 cuando Ohale Osinachi, jugadora de las Tuzas, intentó despejar un balón peligroso, pero terminó desviándolo hacia su propia meta; devolviéndole la esperanza a los aficionados en el Gigante de Acero.

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Pese al impulso, el descanso llegó con las regiomontanas aún con dos goles de desventaja en el global, obligándolas a una segunda mitad perfecta.

En el segundo tiempo, las Rayadas iniciaron con todo en búsqueda de ese par de anotaciones para conseguir el boleto a la final y fue cuando Lucía García apareció el minuto 53 con un desborde por la banda de la izquierda y después de un remate de Christina Burkenroad que rebotó en la defensa, apareció Valerie Vargas para marcar el segundo de la noche.

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“Burky” puso al 60´ el tan ansiado gol que le daba el pase a Monterrey al juego por el título tras un centro de Alice Soto, quien puso un servicio preciso para dejar a la delantero completamente sola y gestar la remontada.

Finalmente, Lucía García firmó el cuarto gol al minuto 63 y con ello cerró el boleto del conjunto regiomontano hacia la final.

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