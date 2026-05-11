André Jardine cuestiona el arbitraje: “Nos marcaron cuatro penales pero debieron haber sido seis”

América estuvo cerca de remontar una desventaja de tres goles pero Henry Martín error el penal que los hubiese mandado a semifinales. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Tras la dolorosa eliminación frente a los Pumas, André Jardine no ocultó su frustración en conferencia de prensa, asegurando que debieron haberle marcado otros dos penales a favor en la eliminatoria y no solamente cuatro.

“Dices cuatro penales, pero eran seis, marcaron cuatro. Hoy hablar de esto no vale la pena, sino de lo que fue. Pumas tiene sus méritos y me quedo con que mis jugadores demostraron en la cancha y lo que el entrenador busca es sentirse representado y tener grandeza en la derrota. Saber ganar y perder y América tiene rato demostrando las dos cosas”, manifestó el estratega brasileño.

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André Jardine habla sobre el espectáculo en la cancha

El DT brasileño declaró sentirse satisfecho con el rendimiento de su equipo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Más allá de la polémica arbitral, expresó su gratitud por el nivel mostrado en la cancha de ambos equipos:

“ Fue otro de los partidos que justifican el Clásico. Vi siempre dos equipos en la cancha. Muy orgulloso de la postura de nuestro equipo, de la forma en que jugamos, una sensación de construir un merecimiento en el pase”.

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Sobre el regreso de Dagoberto Espinoza, comentó que lo dejó satisfecho, pues refleja el buen trabajo que se está haciendo en cantera y sin duda, señala que será un pieza fundamental para la temporada que viene.

André Jardine habla sobre su continuidad en Coapa

América analizará la continuidad del estratega en el equipo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Sobre si permanecerá o no en la institución, el DT brasileño comentó estar en toda disposición para continuar y encabezar el proyecto para buscar la revancha en la siguiente temporada, pero dejó la decisión final en manos de la directiva y la presidencia:

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“El cargo de entrenador de América es una silla muy pesada. Estás al servicio y mando del patrón y del presi. Aquí voy a estar si me quieren y si estoy a la altura de este puesto. Hablar de eso no es el mejor momento. Sí (intención de seguir), en este momento de descansar. Un semestre muy exigente, muy duro con nosotros en momentos importantes, pero es momento de refrescar la cabeza y mañana vamos a conversar y ver los sentimientos de arriba y los nuestros”, concluyó el entrenador.

Diversidad de opiniones entre la afición

El entrenador de América, Andre Jardine, habla durante una rueda de prensa. Imagen de archivo. (EFE/ Hilda Ríos)

Aunque André Jardine es querido por la afición azulcrema, siendo considerado por muchos como uno de los técnicos más exitosos tras la obtención del tricampeonato, su continuidad dentro de la institución comienza a peligrar.

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Mientras un sector de la afición sugiere que es momento de renovar el banquillo, otros señalan a la directiva como la verdadera responsable del bache actual, criticando el desmantelamiento de la plantilla que ha debilitado la estructura del equipo.