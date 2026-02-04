Asesinan a balazos a empleada federal en el Centro de Gobierno de Hermosillo, Sonora

Foto: Google Maps / Centro de Gobierno Hermosillo

La mañana de este miércoles 4 de febrero fue asesinada a balazos una mujer que se desempeñaba como trabajadora del gobierno federal en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

El ataque armado se registró alrededor de las 08:11 horas, cuando personas que se encontraban en el edificio del Centro de Gobierno escucharon las detonaciones.

De acuerdo con reportes, el personal fue evacuado de manera inmediata ante la emergencia, lo que provocó además un operativo de seguridad en la zona luego de que se alertó a las autoridades.

Tras el ataque, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó en un primer momento que el ataque se registró en el área de estacionamiento del Edificio México, dentro del Centro de Gobierno.

La mujer fue atacada con un arma de fuego y, al arribo de elementos de emergencia, solo se pudo corroborar que ya no contaba con signos vitales, por lo que fueron solicitados peritos para realizar las diligencias correspondientes.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se encuentra avocada a la investigación, tanto pericial, como de campo y de gabinete, e informará de los avances en cuanto los tiempos procesales lo permitan”, detalló el Ministerio Público local.

Agresor ingresó embozado y disparó

Las autoridades informaron que las primeras investigaciones refieren que la agresión armada se registró en el sótano del edificio del Centro de Gobierno, en un ataque directo en contra de la empleada federal.

De acuerdo con las pesquisas, el sujeto agresor iba embozado y actuó en solitario para ejecutar el ataque armado. Su ingreso al edificio se dio luego de que acechara a la mujer y le disparara por la espalda, para posteriormente huir del sitio.

Imagen ilustrativa. (Foto: PespSonora)

Además, las autoridades descartaron que se tratara de un intento de robo en contra de la mujer, o de las personas que se encontraban en el lugar.

Hasta el momento no se cuenta con un posible móvil de la agresión armada, pero la Fiscalía del Estado detalló que ya cuentan con las primeras entrevistas a testigos y se encuentran analizando las grabaciones en video de la zona para obtener mayor información del agresor. Asimismo, ya investigan el entorno personal de la trabajadora federal.

De acuerdo con reportes de Debate, la mujer se desempeñaba como funcionaria del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y fue identificada, de manera preliminar, como Wendoline “N”.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refieren que del mes de enero a diciembre de 2025 el estado de Sonora se posicionó como la novena entidad con el mayor registro de homicidios dolosos, esto con un total de mil 138.

El estado se colocó por debajo de Guanajuato (2 mil 539), Chihuahua (mil 791), Baja California (mil 714), Sinaloa (mil 663), Estado de México (mil 519), Guerrero (mil 312), Michoacán (mil 267) y Jalisco (mil 198).