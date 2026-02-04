México

Asesinan a balazos a empleada federal en el Centro de Gobierno de Hermosillo, Sonora

La Fiscalía del Estado informó que se trató de un ataque directo

Guardar
Foto: Google Maps / Centro
Foto: Google Maps / Centro de Gobierno Hermosillo

La mañana de este miércoles 4 de febrero fue asesinada a balazos una mujer que se desempeñaba como trabajadora del gobierno federal en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

El ataque armado se registró alrededor de las 08:11 horas, cuando personas que se encontraban en el edificio del Centro de Gobierno escucharon las detonaciones.

De acuerdo con reportes, el personal fue evacuado de manera inmediata ante la emergencia, lo que provocó además un operativo de seguridad en la zona luego de que se alertó a las autoridades.

Tras el ataque, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó en un primer momento que el ataque se registró en el área de estacionamiento del Edificio México, dentro del Centro de Gobierno.

La mujer fue atacada con un arma de fuego y, al arribo de elementos de emergencia, solo se pudo corroborar que ya no contaba con signos vitales, por lo que fueron solicitados peritos para realizar las diligencias correspondientes.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se encuentra avocada a la investigación, tanto pericial, como de campo y de gabinete, e informará de los avances en cuanto los tiempos procesales lo permitan”, detalló el Ministerio Público local.

Agresor ingresó embozado y disparó

Las autoridades informaron que las primeras investigaciones refieren que la agresión armada se registró en el sótano del edificio del Centro de Gobierno, en un ataque directo en contra de la empleada federal.

De acuerdo con las pesquisas, el sujeto agresor iba embozado y actuó en solitario para ejecutar el ataque armado. Su ingreso al edificio se dio luego de que acechara a la mujer y le disparara por la espalda, para posteriormente huir del sitio.

Imagen ilustrativa. (Foto: PespSonora)
Imagen ilustrativa. (Foto: PespSonora)

Además, las autoridades descartaron que se tratara de un intento de robo en contra de la mujer, o de las personas que se encontraban en el lugar.

Hasta el momento no se cuenta con un posible móvil de la agresión armada, pero la Fiscalía del Estado detalló que ya cuentan con las primeras entrevistas a testigos y se encuentran analizando las grabaciones en video de la zona para obtener mayor información del agresor. Asimismo, ya investigan el entorno personal de la trabajadora federal.

De acuerdo con reportes de Debate, la mujer se desempeñaba como funcionaria del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y fue identificada, de manera preliminar, como Wendoline “N”.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refieren que del mes de enero a diciembre de 2025 el estado de Sonora se posicionó como la novena entidad con el mayor registro de homicidios dolosos, esto con un total de mil 138.

El estado se colocó por debajo de Guanajuato (2 mil 539), Chihuahua (mil 791), Baja California (mil 714), Sinaloa (mil 663), Estado de México (mil 519), Guerrero (mil 312), Michoacán (mil 267) y Jalisco (mil 198).

Temas Relacionados

AsesinatoEmpleada federalCentro de GobiernoHermosilloSonoraAtaque armadoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Human Rights Watch afirma que Claudia Sheinbaum “heredó graves problemas en materia de derechos humanos”

Un reporte internacional detalla rezagos en justicia, violencia de género y seguridad

Human Rights Watch afirma que

DT del Atlético San Luis habla sobre el futuro de João Pedro

La directiva celeste negocia intensamente por el campeón de goleo, pero la disputa por su cláusula de rescisión mantiene en suspenso el posible traspaso

DT del Atlético San Luis

¿Cuándo se enfrentarán Álvaro Fidalgo y Obed Vargas?: Esta sería la fecha

La expectativa por el posible debut simultáneo de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas en España aumenta entre los aficionados de México

¿Cuándo se enfrentarán Álvaro Fidalgo

Entre carne de primera calidad y ostras de sabor intenso: el encanto de la comida japonesa en México

Con más de siete mil restaurantes de gastronomía japonesa en el país, ahora la prefectura de Miyagi busca ingresar al mercado nacional con sus productos estrella

Entre carne de primera calidad

Nieta de Bárbara Mori sorprende con interpretación de Rubí a más de dos décadas del estreno del melodrama

Natália Subtil sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su hija menor personificada en uno de los personajes más inolvidables de las telenovelas mexicanas

Nieta de Bárbara Mori sorprende
MÁS NOTICIAS

NARCO

Condenan a cinco años de

Condenan a cinco años de prisión a “El Mini Lic” por intento de distribución de fentanilo en EEUU

Familia de minero desaparecido en Sinaloa acusa al gobierno de ignorarlos pese a despliegue militar y exhorto de la ONU

Capturan al papá del “Tortas”, ex líder del ‘La Anti Unión Tepito’ durante cateo en CDMX

DEA destaca decomiso histórico de pastillas de fentanilo y entrega de narcos del Cártel de Sinaloa y CJNG

Detienen en Tlaxcala a Gerardo N, exalcalde de Cuautempan, Puebla

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 4 de febrero

Sexta fecha para Harry Styles en CDMX presenta alta cantidad de boletos sin vender en estas secciones del GNP Seguros

‘Valor Sentimental’: cuándo ver en streaming en México la cinta noruega nominada al Oscar como Mejor Película

Poncho de Nigris rompe en llanto porque hay gente que lo quiere ver fracasar en su evento de box

Violeta Isfel invita a Imelda Tuñón a dejar la guerra con Maribel Guardia y tomar terapia

DEPORTES

Liga de Expansión MX: estos

Liga de Expansión MX: estos son los horarios y sedes de los partidos de la Jornada 5

¿Cuándo se enfrentarán Álvaro Fidalgo y Obed Vargas?: Esta sería la fecha

Jornada 5 Liga MX Clausura 2026: Horarios, partidos y transmisiones para este fin de semana

Se aceleran los trámites para la llegada de Fidalgo a la Selección Mexicana: FMF ya habría enviado documentación

Selección Mexicana anuncia un juego de leyendas contra Brasil en el Estadio Azteca