México

Procesan a extranjero detenido en el Aeropuerto de Cancún tras hallarle más de 69 mil dólares sin declarar

La medida, anunciada por la Fiscalía General de la República, también incluyó la solicitud de suspensión temporal al proceso en contra del sujeto identificado como Wallace “N”

Dólares estadounidenses decomisados a un
Dólares estadounidenses decomisados a un extranjero detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Crédito: Fiscalía General República (Fiscalía General República)

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Quintana Roo, logró que un juez de control dictara la vinculación a proceso en contra de un extranjero, identificado como Wallace “N”, por su presunta implicación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta determinación judicial se dio luego de la detención del extranjero en el aeropuerto Aeropuerto internacional de Cancún y el hallazgo del dinero no declarado.

En la intervención, realizada por agentes de la Guardia Nacional, se aseguraron 69 mil 107 dólares estadounidenses.

La FGR anunció que fue solicitada la suspensión condicional al proceso, lo que podría significar que el acusado podría librar el caso, siguiendo ciertas medidas dictadas por el juez.

Pruebas presentadas y suspensión condicional al proceso

Según datos publicados por la FGR, el fiscal federal en Quintana Roo fue el encargado de recopilar y ofrecer los elementos de prueba necesarios para sostener la acusación ante el juez de control.

Las evidencias presentadas permitieron que la autoridad judicial considerara fundada la imputación por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades informaron que el
Las autoridades informaron que el aseguramiento fue realizado en el Aeropuerto Internacional de Cancún. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado de estas pruebas, el juez no solo dictó la vinculación a proceso de Wallace “N”, sino que también determinó la suspensión condicional al proceso.

Esto significaría que en lugar de que el juicio siga su curso normal, a Wallace “N” se le dictarían ciertas condiciones o reglas establecidas, como reparar el daño, no cometer nuevos delitos o realizar alguna otra actividad que el juez determine.

Si cumple con todas las condiciones durante el tiempo fijado, el proceso penal en su contra se daría por terminado, como si nunca hubiera existido. Si no cumple, el juicio continuaría.

En el anuncio del caso, la FGR reiteró su compromiso con la sociedad para investigar y perseguir los delitos del ámbito federal.

Además, como parte de estas acciones, la institución invitó a la ciudadanía a presentar denuncias en cualquier momento del año, tanto de forma presencial como anónima.

Presunción de inocencia y estado del proceso judicial

A pesar de la imputación y el anuncio del procedimiento penal, la FGr reiteró que Wallace “N” conserva su estatus de persona inocente ante la ley.

Según lo estipulado en el comunicado, esta condición se mantiene mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El proceso judicial seguirá su curso conforme a la normatividad vigente, garantizando que el acusado pueda ejercer su derecho de defensa durante todas las etapas legales.

La presunción de inocencia es un principio fundamental que rige los procedimientos penales y asegura que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre lo contrario en juicio.

