En medio de su crisis de salud, Yolanda Andrade dedica romántica canción a su eterna compañera Montserrat Oliver

La historia de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver comenzó a inicios de los 2000, evolucionando de una sólida amistad a un romance de casi una década (IG: @canalunicable)

En el reciente cumpleaños de la señora Rafaela Gómez, la atención no solo se centró en la celebración familiar sino en un emotivo momento que compartieron Yolanda Andrade y Montserrat Oliver.

A pesar de que su relación amorosa quedó en el pasado, el lazo entre ambas se evidenció cuando Yolanda, en pleno festejo de su mamá y rodeada de amigos y familiares, sorprendió al dedicar una romántica canción a Montserrat, confirmando que la química y el afecto persisten más allá de su historia personal.

Durante la serenata dedicada a su madre, mientras sonaba “A mi manera”, Yolanda detuvo la música justo cuando la letra decía: “Jamás tuve un amor que para mí fuera importante”.

Rompiendo el protocolo y entre carcajadas, exclamó: “¡Sí tuve uno!”, señalando a Montserrat frente a todos. Los asistentes respondieron con aplausos y gritos —“¡Fuertes declaraciones, fuertes declaraciones!”— en un ambiente de broma y complicidad.

La conductora festejó a su madre | Crédito: TikTok, mojoe_collage_mx

Este gesto, captado en video y viralizado en redes sociales, consolidó la percepción de una relación entrañable, pese a los años y las transformaciones que ambas atravesaron.

Esta demostración pública ocurre mientras Yolanda Andrade enfrenta la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que la ha mantenido apoyada por su círculo más cercano.

En esta ocasión, Montserrat Oliver no solo fue una presencia animada, sino también un símbolo del acompañamiento continuo, bailando y conviviendo con la familia de Yolanda a lo largo de la noche.

Yolanda Andrade sorprendió en el cumpleaños de Rafaela Andrade al dedicarle una romántica canción a Montserrat Oliver frente a amigos y familiares (Instagram/@motseyjoetv)

La supuesta desaprobación de Yaya Kosikova a Yolanda Andrade

La ausencia de Yaya Kosikova, esposa de Montserrat Oliver, dio lugar a rumores sobre posibles tensiones. Según la revista TVNotas, una fuente cercana indicó que Yaya ha sentido celos hacia Yolanda Andrade, al punto de influir en que Montserrat no la incluyera en su celebración de cumpleaños en 2024.

La publicación consignó la declaración: “Yolanda Andrade ha sido un dolor de ovarios para Yaya. Ellas no son amigas, se sobrellevan por Montse, pero hasta ahí. Si por ellas fuera, no se hablarían. Hay muchos celos de ambas partes”, en referencia a la dinámica entre ambas mujeres.

Hasta el momento se desconoce la postura oficial de Yaya ante el reciente episodio.

La ausencia de Yaya Kosikova, esposa de Montserrat Oliver, generó rumores de celos e incomodidad relacionados con la cercana amistad de Montserrat y Yolanda Andrade (Instagram: montserrat33)

Yolanda y Montserrat, una entrañable relación entre el amor y la amistad

Más allá de los episodios personales y las tensiones externas, la historia entre Montserrat Oliver y Yolanda Andrade ha trascendido las fronteras de lo sentimental.

Desde que se conocieron a inicios de los 2000, en un periodo en el que Montserrat todavía estaba casada y atravesaba crisis personales, Yolanda se convirtió en un fuerte apoyo emocional.

La relación evolucionó de una sólida amistad a un romance de cerca de diez años, durante el cual compartieron confidencias, trabajo y tiempo. Montserrat Oliver, según el relato de la fuente, llegó a confesar que nunca había vivido un lazo similar en sus relaciones anteriores e incluso la sorprendieron sus propios sentimientos, ya que nunca antes había tenido una relación con otra mujer.

A pesar de los problemas personales y rupturas amorosas, Yolanda Andrade y Montserrat Oliver mantienen una amistad y sociedad profesional que destaca en la televisión mexicana

La unión sentimental enfrentó momentos complicados. Montserrat habló abiertamente del desgaste generado por el problema de alcoholismo de Yolanda, señalando cómo las noches en vela y los cambios de ánimo terminaron por afectar la convivencia.

Por su parte, Yolanda reconoció haberle sido infiel, factor que también influyó en la ruptura. A pesar de estos obstáculos, ambas decidieron mantener una amistad sólida y una sociedad profesional que continúa después de dos décadas, consolidándolas como una de las parejas más emblemáticas, tanto en el plano personal como laboral, dentro del medio televisivo mexicano.