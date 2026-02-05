México

Morena Jalisco se pronuncia por detención de presidente municipal de Tequila, vinculado al CJNG: “Nadie por encima de la ley”

Morena Jalisco dio su postura por medio de un comunicado posteado en sus redes sociales

Guardar
(Facebook)
(Facebook)

Luego de que este jueves se diera a conocer la detención de Diego “N”, alcalde del municipio de Tequila, Jalisco, quien es acusado de extorsión y a quien se le vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Morena Jalisco se pronunció por medio de un comunicado.

En el, se expone que Morena es un movimiento que cree y defiende el Estado de Derecho, y que en este, y en cualquier caso, su posición era clara y consistente: “nadie está por encima de la ley”.

Externó su confianza en que las autoridades competentes realizarán su trabajo conforme a los procedimientos legales establecidos, garantizando en todo momento el debido proceso.

Explicó que Diego “N” tiene derecho a la defensa y a hacer uso de los recursos legales que la ley le otorga para exponer lo que a su derecho convenga.

Morena será siempre respetuoso de las instituciones y de las investigaciones que lleven a cabo las autoridades. Será la justicia, y solo la justicia, la que determine responsabilidades, las cuales deberán asumirse conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones”, se lee en el texto.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

MorenaJaliscoTequilaDiego NextorsiónCJNGnarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

William Levy y Maite Perroni: el rumor que sacude nuevamente las redes sociales en 2026

Viejas declaraciones, silencios prolongados y una química inolvidable reactivaron una historia en las plataformas digitales

William Levy y Maite Perroni:

Christian Nodal se queda sin defensa: sus abogados abandonan el caso contra Universal Music

El programa Ventaneando informó que el conflicto con la disquera sigue activo, pero con cambios relevantes en la estrategia jurídica

Christian Nodal se queda sin

Toñita niega haber hecho insinuaciones sobre el matrimonio de Carlos Rivera con Cynthia Rodríguez

La exacadémica asegura que sus palabras fueron sacadas de contexto y llevadas a un nivel mediático por la prensa

Toñita niega haber hecho insinuaciones

Mundial 2026: qué promociones existen para asistir al torneo sin comprar boletos

Desde dinámicas ligadas al consumo cotidiano hasta sorteos y experiencias, forman parte del ecosistema comercial previo al torneo

Mundial 2026: qué promociones existen

Convocan a familiares de personas desaparecidas en Morelos para entrevistas y toma de muestras genéticas

En estas jornadas, los allegados pueden aportar información o muestras que apoyan la identificación de seres queridos

Convocan a familiares de personas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a Diego “N”, presidente

Detienen a Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco, por extorsión, lo relacionan con el CJNG

El Mini Lic: el capo que quiso ser piloto antes de integrarse al Cártel de Sinaloa

Ven reclutamiento forzado o extorsión del narco como posibles motivos de desaparición de mineros en Sinaloa

Viuda de Javier Valdez critica sentencia de ‘El Mini Lic’ en EEUU: “¿Qué son para este asesino cinco años más?”

FGR destruyó más de 10 toneladas de precursores químicos y drogas tras cateos en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

William Levy y Maite Perroni:

William Levy y Maite Perroni: el rumor que sacude nuevamente las redes sociales en 2026

Christian Nodal se queda sin defensa: sus abogados abandonan el caso contra Universal Music

Toñita niega haber hecho insinuaciones sobre el matrimonio de Carlos Rivera con Cynthia Rodríguez

BTS Official Light Stick 4: cómo comprar la nueva versión del Army Bomb en México y todo lo que incluye

¡Soraya Montenegro está de regreso! Itatí Cantoral sorprende con video junto a Melissa McCarthy

DEPORTES

Mundial 2026: qué promociones existen

Mundial 2026: qué promociones existen para asistir al torneo sin comprar boletos

¿Sin plan para el Super Bowl 2026? Estos son los lugares para ver el partido con fans de los Seahawks y Patriots en CDMX

¿Quién es Aaliyah Farmer? La futbolista mexicana que dejó Tigres por acoso

Qué necesitan los clubes mexicanos para avanzar en la Concacaf Champions Cup

Toluca vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 5 de la Liga Mx