Morena Jalisco se pronuncia por detención de presidente municipal de Tequila, vinculado al CJNG: “Nadie por encima de la ley”

Luego de que este jueves se diera a conocer la detención de Diego “N”, alcalde del municipio de Tequila, Jalisco, quien es acusado de extorsión y a quien se le vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Morena Jalisco se pronunció por medio de un comunicado.

En el, se expone que Morena es un movimiento que cree y defiende el Estado de Derecho, y que en este, y en cualquier caso, su posición era clara y consistente: “nadie está por encima de la ley”.

Externó su confianza en que las autoridades competentes realizarán su trabajo conforme a los procedimientos legales establecidos, garantizando en todo momento el debido proceso.

Explicó que Diego “N” tiene derecho a la defensa y a hacer uso de los recursos legales que la ley le otorga para exponer lo que a su derecho convenga.

“Morena será siempre respetuoso de las instituciones y de las investigaciones que lleven a cabo las autoridades. Será la justicia, y solo la justicia, la que determine responsabilidades, las cuales deberán asumirse conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones”, se lee en el texto.

