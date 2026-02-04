México

EEUU destaca envío de líder del Cártel de Sinaloa y el CJNG en la tercera entrega masiva

Cinco de los 37 sujetos entregados por México son investigados en Texas

María del Rosario Navarro Sánchez,
María del Rosario Navarro Sánchez, se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en ser acusada formalmente de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera (Infobae)

Estados Unidos, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), destacó la entrega de personas ligadas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el envío de 37 criminales por parte de México.

La institución señala que de las 37 personas enviadas cinco de ellas fueron objeto de una investigación por parte de ICE El Paso sobre organizaciones terroristas extranjeras.

“El gobierno de México arrestó a los individuos en cumplimiento de las órdenes de arresto emitidas tras las acusaciones formales en el Distrito Oeste de Texas. Los fugitivos fueron deportados a San Antonio”, se puede leer en el informe compartido el 3 de febrero.

Del CJNG

De igual manera, el reporte recalca que hay tres personas de origen mexicano que enfrentan cargos federales.

Crédito: OHarfuch

Por un lado está una mujer identificada como operadora y dos sujetos al parecer ligados con el grupo delictivo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Se trata de María Del Carmen Navarro Sánchez, Luis Carlos Dávalos López y Gustavo Castro Medina.

La mujer, apodada La Señora, es la única fémina que fue entregada en el envío de criminales recientes. Se le acusa de ser proveedora de armas, explosivos y apoyo logístico para el CJNG.

Luis Carlos Dávalos López fue coacusado en mayo de 2025 de conspiración para contrabandear y transportar personas extranjeras a EEUU, además de compra y tráfico de armas de fuego a través de intermediarios.

Mientras que Gustavo Castro Medina aparece en el mismo informe de cargos contra La Señora. A dicho sujeto se le acusa de compra y tráfico de armas de fuego a través de intermediarios, así como posesión de una sustancia controlada con la intención de distribuirla.

Los sujetos ligados al Cártel de Sinaloa

Asimismo, hay otros dos sujetos vinculados con el Cártel del Pacífico. Humberto Rivera Rivera es identificado como líder de una facción del grupo delictivo en Chihuahua. El hombre fue capturado en febrero de 2025.

El periodista Luis Chaparro aseguró que será extraditado a EEUU. |Crédito: @Piedenota

El sujeto apodado El Viejón y o El Don fue capturado en Ciudad Juárez por elementos de la Guardia Nacional.

Finalmente, a inicios de diciembre del año pasado fue detenido en Chihuahua Roberto González Hernández, alias El 02. Se le considera un miembro de alto rango de la estructura de Los Cabrera Sarabia

Agentes de seguridad de EEUU “investigaron el caso, que involucra a miembros actuales y antiguos de La Línea, una facción del Cártel de Juárez que opera en Ojinaga, Chihuahua”, se puede leer en el informe de ICE.

Los 37 individuos enviados por México a EEUU fueron llevados a diferentes cortes del país de las barras y las estrellas.

