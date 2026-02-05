Detienen a Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco, por extorsión, lo relacionan con el CJNG

Diego "N" es vinculado al CJNG. (Facebook)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, en seguimiento a la Operación Enjambre, fue detenido Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco, como resultado de diversas denuncias ciudadanas y de un operativo coordinado interinstitucional.

De acuerdo con el funcionario, la detención se llevó a cabo en territorio jalisciense con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia.

Detienen a tres funcionarios más del Ayuntamiento de Tequila

Además del alcalde, las autoridades federales detuvieron a tres servidores públicos municipales, considerados piezas clave dentro de la administración local:

Director de Seguridad Pública

Director de Catastro y Predial

Director de Obras Públicas

El edil es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras de la entidad, además de ser relacionado con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se tiene conocimiento de que lidera una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento en la que servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público.

(X @OHarfuch)

En mayo del año pasado fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, evento en el que fueron proyectadas imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho‘, líder del CJNG.

Escándalos de Diego “N”

Cabe destacar que el presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego “N”, está envuelto en escándalos por usar un museo como oficinas, por presunta extorsión y hasta por quedarse sin dinero para pagar aguinaldos.

Fue el pasado mes de junio de 2025 que el Museo Nacional del Tequila fue ocupado como oficinas del ayuntamiento, sin haber seguido el procedimiento adecuado ni consultado con dependencias del estado ni federales.

Incluso, se realizaron obras ilegales para montar oficinas y hasta la residencia del alcalde.

Tras esto, la Fiscalía General de la República (FGR) acudió a asegurar el inmueble y colocó sellos en la entrada, sin embargo, varios de ellos desaparecieron el 20 de junio.

El titular de la SSPC informó de la detención. EFE/ Presidencia de México /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El pasado mes de diciembre, el gobierno de Tequila pidió un adelanto del presupuesto de 2026 al Gobierno estatal, pues no tenía recursos para su funcionamiento ni para pagar los aguinaldos del personal gubernamental.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que bancos privados le negaron créditos al ayuntamiento de Tequila, el cual fue rechazado debido al mal historial crediticio.

Lemus entregó 19 millones de pesos con el fin de que trabajadores del municipio de Tequila no fueran afectados en sus percepciones de fin de año.

Diversos empresarios locales señalaron Diego “N” como responsable de extorsión a empresas. En diciembre pasado, fueron usadas unas 10 patrullas de la Policía Municipal para cerrar las entradas de una empresa tequilera.