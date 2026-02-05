Mauricio Kuri respalda a Sheinbaum en defensa de la soberanía, pero pide consenso para reforma electoral

Este jueves Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, defendió la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la defensa de la soberanía nacional y llamó al consenso para la reforma electoral.

El gobernador de Querétaro arrancó subrayando el tema de la soberanía: “Que quede bien claro, México no acepta dictados extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad y jamás, jamás, nuestra dignidad (…) Ante los poderes de la Unión y la representación política de la República, con la totalidad de los poderes constituidos, le refrendamos Doctora presidenta: No está sola, cuente con nosotros, lleve firme el timón, que juntos vamos a superar la tempestad. Defender a nuestra patria implica no anteponer ningún interés a su independencia, y por supuesto a nuestro honor. No hay presión admisible”, expresó Kuri.

Más adelante, recordó algunos episodios de la historia de México, exaltando el sufragio, a propósito de la reforma electoral, próxima a presentarse:

“La exigencia democrática fue el origen de la Revolución Mexicana de 1910, que se concretó en Constitución: sufragio efectivo, no reelección, su postulado central, mantiene plena vigencia, y usted ha dado muestra de su convicción anti-reeleccionista (…) Reformar las leyes electorales no debe distanciarnos, sino aproximarnos al ideal revolucionario del sufragio efectivo. Para que sea efectivo, debe ser libre, que cada ciudadano emita su voto sin presiones ni coacción, que el voto no tenga precio ni se condicione a políticas públicas", dijo.

Finalmente, exhortó a la oposición al consenso: “No debemos volver a lo que con tanto esfuerzo superamos... Hago un llamado a la nación, a los poderes públicos, a los partidos políticos, a la sociedad civil: acordemos la mejor reforma electoral, construyamos el consenso, que del diálogo surja un sistema equitativo sin sesgos, que de ahí emerja un México más libre y democrático. Ese es nuestro destino y esa es nuestra obligación”.

