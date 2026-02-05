México

Sheinbaum destaca reformas de la 4T y defensa de la soberanía en aniversario de la Constitución: “Cada transformación deja huella”

La presidenta agradeció a los legisladores por su respaldo a las más de 22 iniciativas de reformas constitucionales

Sheinbaum celebró el 109 aniversario
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el 109 aniversario de la Constitución Política de 1917, destacando las reformas constitucionales que se han promovido durante su gobierno, como parte del llamado Movimiento de la Cuarta Transformación, así como su política parla defensa de la soberanía.

En el Teatro de la República, en Querétaro, la mandataria agradeció a los senadores y diputados por su respaldo a las más de 22 reformas constitucionales y 50 reformas a leyes secundarias que ha presentado y ha aprobado el Congreso de la Unión.

“Aquí quiero agradecer a senadoras, senadores, diputadas y diputados. Han sido 22 reformas constitucionales y 50 reformas a leyes secundarias. Menciono algunas de ellas”, dijo.

En este sentido, Sheinbaum enlistó 16 iniciativas que se han aprobado, entre las cuales está la reforma al Poder Judicial y la energética, con la cual Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se designaron como empresas públicas del Estado; y las reformas en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres.

También mencionó la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, y la reforma al artículo que permite al Estado proveer servicios de internet.

Agregó la garantía para la recuperación del ferrocarril público y el reconocimiento de los Programas de Bienestar como derechos constitucionales, así como las reformas contra el nepotismo y la reelección inmediata en puestos de elección popular, entre otras.

Asimismo, Sheinbaum Pardo destacó la defensa a la soberanía nacional, señalando las reformas a los artículos 19 y 40. En este sentido, consideró que, con la Cuarta Transformación, se recuperó la esencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y aseguró que el país no regresará al régimen de corrupción, de privilegios ni a ser colonia de nadie, reafirmando con fuerza que México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende.

“Por ello, hoy, 5 de febrero, en el aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, afirmamos que la Cuarta Transformación ha recuperado, en mucho, su esencia. México es el resultado de sus Transformaciones, y cada Transformación dejó su huella en una Constitución, no como letra muerta, sino como expresión viva de la lucha popular.

“Esa es nuestra historia. Esa es nuestra fuerza y esa es nuestra responsabilidad: defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social para la que tantas y tantos entregaron su vida”, concluyó.

