Capturan al “Nido”, presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas a EEUU y buscado por la DEA

Rubén “N” fue detenido junto a dos sujetos en operativos realizados en el estado de Sonora

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Sonora a Rubén “N”, alias “Nido”, presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

El sujeto fue arrestado durante la ejecución de tres cateos en el municipio de Nogales junto a dos hombres, identificados como José Raúl “N” y José Román “N”.

El operativo se llevó a cabo luego de labores de inteligencia y operaciones especiales de la Marina que permitieron realizar los cateos en tres domicilios de la localidad.

Derivado de la acciones se logró asegurar un arma larga, 61 cartuchos útiles, cuatro cargadores, 72 tabletas de fentanilo, tres vehículos, 15 teléfonos celulares, 12 equipos de cómputo y tres inmuebles.

Entre los detenidos también se encuentra el segundo al mando de la célula criminal

Datos obtenidos por Infobae México refieren que Rubén “N”, alias “Nido”, cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense.

Además, se le identifica como presunto líder de una célula delictiva dedicada al trasiego de drogas sintéticas que es buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Los datos señalan que José Raúl “N”, alias “Santa”, es señalado por autoridades federales como segundo al mando de la misma célula delictiva, mientras que José Román “N” es identificado como presunto integrante de la misma estructura.

La célula delictiva es identificada por mantener operaciones en la región de Nogales, Sonora.

Como resultado de la acción también se logró asegurar documentación financiera y administrativa, los cuales serían indicios de las actividades ilícitas de la célula delictiva.

Tanto los tres detenidos como los objetos decomisados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

Capturan a “El Chino Arce”, jefe de plaza de Los Salazar en Sonora

Una detención reciente registrada en el estado de Sonora fue la de Jesús Iván Arce Verdugo, alias “El Chino Arce”, identificado como jefe de una célula criminal de Los Salazar.

El sujeto es señalado como presunto responsable del ataque armado que provocó 8 muertos y 26 heridos durante una fiesta de XV años en la colonia Cajeme, en Ciudad Obregón, la madrugada del 29 de diciembre de 2023.

La Fiscalía del Estado detalló que “El Chino Arce” modificó su identidad para evadir a las autoridades, pero finalmente fue localizado a través de sus tatuajes y análisis físicos tras haber llegado recientemente de Chihuahua, donde permaneció oculto varios meses.

La detención fue resultado de un operativo coordinado entre la Marina y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. (FGE Sonora)

“El Chino Arce”, también relacionado con homicidios calificados, delitos de tentativa de homicidio durante 2024 y 2025, privación ilegal de la libertad agravada y asociación delictuosa, fue identificado desde antes como objetivo prioritario.

La Fiscalía Estatal contaba con una ficha activa de recompensa por hasta 500 mil pesos por datos que permitieran su captura.

Tras la detención, la fiscalía puso a Jesús Iván Arce Verdugo a disposición de la autoridad judicial y anunció que solicitará la pena máxima legalmente aplicable, además de continuar las acciones para que enfrente los procesos penales correspondientes.

