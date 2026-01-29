Detuvieron a “El Chino Arce” de Los Salazar, presunto responsable de un ataque armado que dejó 8 muertos y 26 heridos en Sonora

La detención fue resultado de un operativo coordinado entre la Marina y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. (FGE Sonora)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este 28 de enero la captura de Jesús Iván Arce Verdugo, alias “El Chino Arce”, identificado como jefe de célula criminal generadora de violencia en la región y considerado objetivo prioritario.

En un operativo conjunto, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de Marina (SEMAR) lo detuvieron en Ciudad Obregón.

El detenido enfrenta cinco órdenes de aprehensión, entre ellas una por el ataque armado que dejó 8 muertos y 26 heridos la madrugada del 29 de diciembre de 2023 durante una fiesta de XV años realizada en la colonia colonia Cajeme de Ciudad Obregón.

Según reportes realizados por Infobae México a inicios del año 2024, “El Chino Arce” formaría parte de Los Salazar, un grupo criminal del estado de Sonora que presuntamente estuvo vinculado hasta el 2023 con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Investigación para detenerlo

El arresto de Jesús Iván Arce Verdugo se realizó tras un despliegue táctico en Ciudad Obregón, donde las autoridades intensificaron la búsqueda de líderes criminales.

Según reportes de la FGJES, “El Chino Arce” modificó su identidad para evadir la justicia, pero fue identificado mediante tatuajes y análisis de rasgos físicos.

Además, revelaron que había llegado recientemente a la ciudad, procedente de Chihuahua, donde permaneció oculto varios meses.

Masacre en fiesta de XV años

Los primeros reportes indicaban 6 personas fallecidas, sin embargo, la cantidad de víctimas mortales ascendió a 8. (Agencia ICE)

Una de las órdenes de aprehensión corresponde al ataque ocurrido la madrugada del 29 de diciembre de 2023 donde 8 personas murieron y 26 resultaron lesionadas durante un convivio.

Según reportes realizados por Infobae México: alrededor de las 2am, jóvenes y adultos celebraba una fiesta de XV años ubicada sobre las calles Pedro María Anaya, entre Aquiles Serdán y Pascual Orozco, en la colonia Cajeme.

En el lugar, una discusión derivó en peleas y lesiones entre algunos asistentes.

Poco después, la situación escaló cuando un comando armado arribó al lugar en vehículos pick up de color blanco. Sin mediar palabra, un grupo de hombres armados descendió y disparó a corta distancia contra los asistentes.

Entre esos atacantes presuntamente se encontraba “El Chino Arce”.

Tras la masacre, la FGJES informó que el ataque habría sido realizado en contra de un presunto líder criminal que era buscado por las autoridades.

Medios como Ríodoce informaron en su momento que podría tratarse de un delincuente identificado como “El Wacho”, quien efectivamente perdió la vida en la fiesta.

Perfil criminal y antecedentes

Desde 2024 se ofrecía una recompensa por él. (FGE Sonora)

La FGJES identificó a Jesús Iván Arce Verdugo como jefe de célula criminal generadora de violencia en la región y lo buscaba mediante ficha activa de recompensa.

Además del multihomicidio, se le vincula a homicidios calificados, tentativas de homicidio cometidas entre 2024 y 2025, privación ilegal de la libertad agravada y asociación delictuosa.

El gobierno de Sonora ofrecía recompensas de hasta 500 mil pesos por información que permitiera la captura de integrantes de Los Salazar, entre los que se encontraba él.

Tras su detención, Jesús Iván Arce Verdugo fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

La fiscalía anunció que solicitará la pena más alta que en derecho proceda y continuará con las acciones legales para que el detenido enfrente los procesos penales correspondientes.