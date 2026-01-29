México

Detuvieron a “El Chino Arce” de Los Salazar, presunto responsable de un ataque armado que dejó 8 muertos y 26 heridos en Sonora

Se le relaciona directamente con una masacre ocurrida en diciembre de 2023 durante una fiesta de XV años en Ciudad Obregón

Guardar
La detención fue resultado de
La detención fue resultado de un operativo coordinado entre la Marina y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. (FGE Sonora)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este 28 de enero la captura de Jesús Iván Arce Verdugo, alias “El Chino Arce”, identificado como jefe de célula criminal generadora de violencia en la región y considerado objetivo prioritario.

En un operativo conjunto, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de Marina (SEMAR) lo detuvieron en Ciudad Obregón.

El detenido enfrenta cinco órdenes de aprehensión, entre ellas una por el ataque armado que dejó 8 muertos y 26 heridos la madrugada del 29 de diciembre de 2023 durante una fiesta de XV años realizada en la colonia colonia Cajeme de Ciudad Obregón.

Según reportes realizados por Infobae México a inicios del año 2024, “El Chino Arce” formaría parte de Los Salazar, un grupo criminal del estado de Sonora que presuntamente estuvo vinculado hasta el 2023 con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Investigación para detenerlo

El arresto de Jesús Iván Arce Verdugo se realizó tras un despliegue táctico en Ciudad Obregón, donde las autoridades intensificaron la búsqueda de líderes criminales.

Según reportes de la FGJES, “El Chino Arce” modificó su identidad para evadir la justicia, pero fue identificado mediante tatuajes y análisis de rasgos físicos.

Además, revelaron que había llegado recientemente a la ciudad, procedente de Chihuahua, donde permaneció oculto varios meses.

Masacre en fiesta de XV años

Los primeros reportes indicaban 6
Los primeros reportes indicaban 6 personas fallecidas, sin embargo, la cantidad de víctimas mortales ascendió a 8. (Agencia ICE)

Una de las órdenes de aprehensión corresponde al ataque ocurrido la madrugada del 29 de diciembre de 2023 donde 8 personas murieron y 26 resultaron lesionadas durante un convivio.

Según reportes realizados por Infobae México: alrededor de las 2am, jóvenes y adultos celebraba una fiesta de XV años ubicada sobre las calles Pedro María Anaya, entre Aquiles Serdán y Pascual Orozco, en la colonia Cajeme.

En el lugar, una discusión derivó en peleas y lesiones entre algunos asistentes.

Poco después, la situación escaló cuando un comando armado arribó al lugar en vehículos pick up de color blanco. Sin mediar palabra, un grupo de hombres armados descendió y disparó a corta distancia contra los asistentes.

Entre esos atacantes presuntamente se encontraba “El Chino Arce”.

Tras la masacre, la FGJES informó que el ataque habría sido realizado en contra de un presunto líder criminal que era buscado por las autoridades.

Medios como Ríodoce informaron en su momento que podría tratarse de un delincuente identificado como “El Wacho”, quien efectivamente perdió la vida en la fiesta.

Perfil criminal y antecedentes

Desde 2024 se ofrecía una
Desde 2024 se ofrecía una recompensa por él. (FGE Sonora)

La FGJES identificó a Jesús Iván Arce Verdugo como jefe de célula criminal generadora de violencia en la región y lo buscaba mediante ficha activa de recompensa.

Además del multihomicidio, se le vincula a homicidios calificados, tentativas de homicidio cometidas entre 2024 y 2025, privación ilegal de la libertad agravada y asociación delictuosa.

El gobierno de Sonora ofrecía recompensas de hasta 500 mil pesos por información que permitiera la captura de integrantes de Los Salazar, entre los que se encontraba él.

Tras su detención, Jesús Iván Arce Verdugo fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

La fiscalía anunció que solicitará la pena más alta que en derecho proceda y continuará con las acciones legales para que el detenido enfrente los procesos penales correspondientes.

Temas Relacionados

El Chino ArceLos SalazarSeguridadDetenidoCajemeSonoraCiudad ObregónSalazarNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

Las recientes declaraciones del exentrenador universitario evidenciaron diferencias sobre el trabajo de formación y las prioridades de la directiva

Tuca Ferreti lanza dura crítica

La red de Consulados de México reafirma su labor institucional en EEUU

El comunicado oficial enfatizó que las funciones diplomáticas en ese país priorizan el apoyo a ciudadanos

La red de Consulados de

¿Qué beneficios tiene comer plátano por la noche?

La presencia de triptófano y minerales esenciales en esta fruta favorece la relajación y apoya tus horas de descanso

¿Qué beneficios tiene comer plátano

El hábito cotidiano que se debe evitar para detener el envejecimiento del contorno de ojos

Un gesto habitual al limpiar tu rostro puede hacer que la piel de los párpados pierda firmeza y luzca cansada con el tiempo

El hábito cotidiano que se

Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Las lesiones de Luis Chávez y Rodrigo Huescas han sembrado duda al ‘Vasco’ sobre la lista final de convocados a menos de seis meses del debut de México en la Copa del Mundo 2026

Javier Aguirre se reunirá con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran chalecos con la leyenda

Aseguran chalecos con la leyenda CJNG en inmueble de Morelos

Del Mayito Flaco al “Carlitos Rugrats”: así es la estructura donde operaba “El Palillo”

Cuál sería la relevancia de El Dorado en la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

Autoridades de Guanajuato confirman tres detenidos por el asesinato de 11 personas en Salamanca

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Paulina Rubio y

Hijo de Paulina Rubio y Colate testificará ante jueza que decidirá su custodia tras “ansiedad y frustración” del menor

Galilea Montijo hace nueva confesión sobre Andrea Legarreta en Hoy; asegura que siempre le ha traído ganas

Trabajador frustra asalto de grupo armado al hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, hay 4 detenidos

Tras acusaciones de Pati Chapoy sobre muerte de mamá de Daniel Bisogno, Raquel Bigorra cuenta cómo era la relación familiar

Organizadores del Axe Ceremonia asumen responsabilidad por muerte de fotógrafos y buscan acuerdo con familiares

DEPORTES

Tuca Ferreti lanza dura crítica

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Julio César Chávez Jr. confesó cuántos años le quedan como boxeador en su regreso tras superar adicciones

Christian Martinoli se sincera sobre su ausencia en la narración del México vs Bolivia: “Asumo que fue eso”

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente