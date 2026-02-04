Lucía Méndez revela cómo fueron sus últimos momentos con Pedro Torres: “Lloré muchísimo”

(IG: @luciamendezof // Captura: programa Hoy)

Lucía Méndez abrió su corazón para compartir, por primera vez, cómo fueron los últimos momentos que pasó con su exesposo, el productor de televisión Pedro Torres, en su lecho de muerte.

La actriz y cantante se sinceró al respecto en un encuentro con medios afuera de una misa, donde familiares y amigos pidieron por el eterno descanso del creativo.

“Lloras muchísimo, o sea, todo el tiempo estás mal, sales en shock, lloras, porque yo lloré muchísimo y mi hijo lloró muchísimo. Cuando este ser humano muere, pues no es que estés contento, pero sientes paz, le das muchas gracias a Dios por su misericordia, porque es una enfermedad que termina asfixiándote, no puedes hablar, no puedes caminar, no puedes comer, no puedes hacer nada, te paraliza”, contó.

El productor murió el 30 de enero a los 72 años en la Ciudad de México. (Jovani Pérez/Infobae)

De acuerdo con la información que compartió la artista, la salud de su exesposo se deterioró en aproximadamente seis meses por la enfermedad que padecía: esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

“Estamos muy en paz porque creo que todo el tiempo estuvimos con él, todo el tiempo lo animamos, cuando hablaba, perfecto, cuando ya no hablaba, hablábamos nosotros. Cuando se sentía triste, estábamos ahí. Entonces, yo le deseo lo mejor a la gente que tiene esta enfermedad, porque aparte es muy cara”, continuó.

La protagonista de telenovelas como “Amor de nadie” o “Viviana” no comentó nada más al respecto, solo resaltó el gran cariño que tiene por su exesposo a pesar de su separación.

(IG: @luciamendezof)

Un mensaje para Yolanda Andrade, conductora diagnosticada con ELA

En ese mismo espacio, Lucía Méndez compartió unas palabras para su amiga, Yolanda Andrade, quien también fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica en 2025.

“Adoro a Yola, la adoro, la quiero muchísimo. Yo solamente le pido a Dios que esté rodeada de la gente adecuada, que esté rodeada de la gente que la quiera, de que esté con una gran fe en Dios y que Dios la ayude. Es todo lo que realmente deseo, porque, porque sí es tremendamente fuerte lo que acabamos de vivir", dijo.

El primer malestar que presentó la conductora fue un dolor intenso en la cabeza. (Montse & Joe / YouTube)

La presentadora ha lidiado con los malestares durante aproximadamente dos años. Según ha contado en diversas ocasiones, se encuentra en tratamiento médico.

Cabe mencionar que la esperanza de vida de las personas con ELA es de tres a cinco años, según un artículo publicado por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Esto varía según el tipo (bulbar o medular).