Una flor y un embarazo repentino: así fue la historia de amor de Lucía Méndez y Pedro Torres

Lucía Méndez ha tenido varios amores a lo largo de su vida, pero pocos han dejado una huella imborrable en su corazón. Tal es el caso de Pedro Torres, productor de televisión con quien no solo consideró contraer matrimonio, también tuvo a su único hijo: Pedro Antonio.

“Estaba gordo, tenía la nariz aguileña, se fiaba. Lo conocí en los Estudios Universal, dirigiendo un comercial; vi cómo movía las cámaras, cómo tenía las luces, las cámaras, el catering, el sentido del humor, lo simpático que era, todo, y pensé: ‘Híjole, este de verdad que me gusta’”, contó la actriz y cantante en entrevista para el programa “Todo para la mujer”.

En aquel entonces, la protagonista de la telenovela “Amor de nadie” acababa de terminar su tórrido romance con Luis Miguel y el profesionalismo del productor la cautivó.

“Yo necesito admirar para querer”

En ese momento, su relación solo fue profesional, pero todo cambió seis meses después, cuando volvieron a trabajar juntos en la producción del videoclip de la canción “Yo no sé quererte más”.

“Él dirigió el video, toda la onda con Jorge Martínez. Vi que Claudia Ramírez llegó a visitarlo preciosa, no bonita, divina y me entraron los celos. Dije: ‘No, me lo va a bajar. No’, porque sí le daba todos los comerciales a Claudia Ramírez, le daba todo. Entonces, llegué a mi casa y dije: ‘¿Qué hago? No va a creer que a mí me gusta él’. Y le mandé una flor", continuó.

La cantante acompañó la flor con una carta, donde dejó entrever su interés por conocerlo mejor y fuera del ámbito profesional. Él aceptó y acordaron una cita sin imaginar que ese día su romance escalaría a pasos agigantados.

“Agarramos la jarra y claro, sucedió el delicioso”, contó.

Y es que esa noche concibieron a su único hijo en común: Pedro Antonio. En cuanto se enteraron de la noticia, decidieron vivir juntos y tiempo después se casaron.

“Me acuerdo muy bien que se quedó como callado un momento y me dijo: ‘No importa, chiquis, que estás embarazada, lo vamos a tener. Esto es algo divino, es algo que Dios’. Yo era la que no me quería casar. Entonces, rentó una casa divina en Bosques de las Lomas, me puso una televisionzota, me puso todo lo que me podía gustar. Y entonces me fui a vivir con él”, concluyó.

Lamentablemente, su romance no prosperó y decidieron seguir por caminos separados a mediados de los 90.

Muere Pedro Torres

El reconocido productor mexicano murió el 30 de enero de 2026 a los 72 años de edad tras una larga batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La noticia fue confirmada por sus hijos a través de redes sociales y hasta el momento se desconocen las causas del deceso.