¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que padece Yolanda Andrade?

La esperanza de vida de las personas de las personas que padecen ELA es de 3 a 5 años

La conductora lleva aproximadamente dos años luchando contra esta enfermedad. Crédito: @yolandaamor, Instagram

Yolanda Andrade fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), así lo dio a conocer la propia conductora a través de sus redes sociales.

Han sido días difíciles, muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos. Quizás los va a desgarrar este video, pero tenía ganas de compartirlo”, comentó en Instagram.

La presentadora explicó que su padecimiento es una enfermedad degenerativa que provoca fluctuaciones en su estado de salud.

La conductora mexicana habló sobre su condición en redes sociales (Instagram Yolandaamor)
“Hay mucha gente que ahora conozco que tiene esa enfermedad degenerativa y muy triste. Es por picos: a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal. No puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar. Es una fatiga crónica. Son muchas cosas”, dijo.

Y agradeció a sus seguidores por los mensajes de cariño y buenos deseos que le han hecho llegar a través de redes sociales.

“Quiero dar las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos, a mis amigos, a mis amigos que coseché, que me quieren y están al pendiente, a los que me apoyan con su oración y con su amor."

De esta manera, la presentadora reveló cuál es su enfermedad.

Ilustración microscópica que muestra dos neuronas transmitiendo señales eléctricas entre sí, sobre un fondo de tejido cerebral. La imagen representa el proceso de sinapsis, crucial para el funcionamiento del sistema nervioso y la comunicación en el cerebro humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y es que durante meses evitó revelar su padecimiento, solo dio algunas pistas en redes sociales y entrevistas. Incluso, llegó a decir que había recibido dos diagnósticos diferentes y ambos eran degenerativos.

Por ejemplo, en agosto de 2025 dijo: “No me gustaría morir de 105, bueno no voy a vivir 105, con trabajo voy a vivir 5 años más” en un video que publicó por el cumpleaños de su amiga Thalía.

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva del sistema nervioso.

(IG: @yolandaamor)

“Afecta a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal. Las neuronas motoras van del cerebro a la médula espinal y de allí a los músculos de todo el cuerpo, la degeneración progresiva de las neuronas motoras producida por la ELA ocasiona la muerte de éstas. Cuando mueren las neuronas motoras, el cerebro pierde la capacidad de iniciar y controlar el movimiento de los músculos“, describió el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Existen dos tipos de ELA:

  • Bulbar: afecta las neuronas localizadas en el bulbo raquídeo y afecta principalmente la voz y los músculos de la boca de quienes la padecen.
  • Medular o espinal: provoca pérdida de fuerza en las extremidades.

Los síntomas varían, pero según un artículo publicado por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, son:

  • Dificultad para caminar o realizar las actividades diarias
  • Tropiezos y caídas
  • Debilidad o torpeza en piernas, brazos o manos
  • Balbuceo o dificultad al tragar
  • Calambres o fasciculaciones musculares
  • Dificultad para sostener la cabeza o mantener una postura correcta

La esperanza de vida de las personas que padecen ELA Bulbar es de 3 a 5 años.

