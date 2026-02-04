Batido verde antiviral de espinaca con ajo: cómo aumentar las defensas rápido

El batido de ajo y espinaca reúne dos ingredientes cargados de nutrientes que potencian el sistema inmunológico. El ajo, con su historia milenaria en la alimentación y la medicina, y la espinaca, fuente relevante de vitaminas y minerales, forman una combinación que destaca por su aporte de vitamina C, vitamina A, hierro y compuestos antioxidantes. Incorporar este batido en la dieta puede ayudar a fortalecer las defensas y aportar nutrientes esenciales en épocas de mayor riesgo de infecciones.
La espinaca se caracteriza por su alto contenido en folatos, vitamina C, vitamina A y vitamina E. Los folatos favorecen la producción normal de células sanguíneas, la vitamina C participa en la protección de las células frente al daño oxidativo y mejora la absorción del hierro, mientras que la vitamina A contribuye al mantenimiento de las mucosas, piel y visión. Los carotenoides presentes, como la luteína y la zeaxantina, también apoyan la salud visual.
El ajo, por su parte, contiene proteínas, yodo, fósforo, potasio, vitamina B6 y compuestos sulfurados como la alicina, que son responsables de su aroma y de sus efectos beneficiosos. Además, el ajo destaca por su aporte de vitamina C y minerales como el potasio, esenciales para el sistema nervioso y muscular.
Propiedades antioxidantes y energéticas de esta combinación natural del juego antiviral
Consumir un batido de ajo y espinaca puede potenciar el sistema inmunológico gracias a la vitamina C y a los compuestos sulfurados del ajo, que favorecen la producción de células inmunes y la formación de leucocitos. El alto contenido de antioxidantes como la vitamina E, los carotenoides y los flavonoides protege a las células frente a los radicales libres que debilitan las defensas. El hierro de la espinaca, mejor absorbido por la acción de la vitamina C, contribuye al transporte de oxígeno en la sangre y ayuda a reducir el cansancio, lo que resulta útil para mantener la vitalidad diaria.
Aunque el batido de ajo y espinaca es saludable para la mayoría de personas, el consumo excesivo de ajo puede provocar molestias digestivas, halitosis y, en casos aislados, reacciones alérgicas. Las personas con problemas renales o con tendencia a formar cálculos deben moderar la ingesta de espinaca por su contenido de oxalatos. Además, quienes toman anticoagulantes deben consultar a su médico antes de aumentar el consumo de ajo, por su posible efecto sobre la coagulación sanguínea.
Recetas para preparar el batido de ajo con espinaca
- Lava un puñado grande de hojas de espinaca fresca y colócalas en una licuadora.
- Añade un diente de ajo pelado, el zumo de un limón, un vaso de agua fría y una manzana verde troceada para suavizar el sabor.
- Bate hasta conseguir una mezcla homogénea y sirve al momento para aprovechar sus nutrientes.