México

Batido verde antiviral de espinaca con ajo: cómo aumentar las defensas rápido

Incorporar estos ingredientes en la dieta diaria puede reducir el riesgo de infecciones

Guardar
Un vaso de batido verde
Un vaso de batido verde puede incluir los nutrientes necesarios para fortalecer las defensas durante el día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El batido de ajo y espinaca reúne dos ingredientes cargados de nutrientes que potencian el sistema inmunológico. El ajo, con su historia milenaria en la alimentación y la medicina, y la espinaca, fuente relevante de vitaminas y minerales, forman una combinación que destaca por su aporte de vitamina C, vitamina A, hierro y compuestos antioxidantes. Incorporar este batido en la dieta puede ayudar a fortalecer las defensas y aportar nutrientes esenciales en épocas de mayor riesgo de infecciones.

La espinaca se caracteriza por su alto contenido en folatos, vitamina C, vitamina A y vitamina E. Los folatos favorecen la producción normal de células sanguíneas, la vitamina C participa en la protección de las células frente al daño oxidativo y mejora la absorción del hierro, mientras que la vitamina A contribuye al mantenimiento de las mucosas, piel y visión. Los carotenoides presentes, como la luteína y la zeaxantina, también apoyan la salud visual.

El ajo, por su parte, contiene proteínas, yodo, fósforo, potasio, vitamina B6 y compuestos sulfurados como la alicina, que son responsables de su aroma y de sus efectos beneficiosos. Además, el ajo destaca por su aporte de vitamina C y minerales como el potasio, esenciales para el sistema nervioso y muscular.

El ajo contiene proteínas, yodo,
El ajo contiene proteínas, yodo, fósforo, potasio, vitamina B6 y compuestos sulfurados como la alicina, que son responsables de su aroma y de sus efectos beneficiosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades antioxidantes y energéticas de esta combinación natural del juego antiviral

Consumir un batido de ajo y espinaca puede potenciar el sistema inmunológico gracias a la vitamina C y a los compuestos sulfurados del ajo, que favorecen la producción de células inmunes y la formación de leucocitos. El alto contenido de antioxidantes como la vitamina E, los carotenoides y los flavonoides protege a las células frente a los radicales libres que debilitan las defensas. El hierro de la espinaca, mejor absorbido por la acción de la vitamina C, contribuye al transporte de oxígeno en la sangre y ayuda a reducir el cansancio, lo que resulta útil para mantener la vitalidad diaria.

un batido de espinaca y
un batido de espinaca y ajo permite sumar a la alimentación un refuerzo natural para el sistema inmune. Conoce la receta y recomendaciones para su consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el batido de ajo y espinaca es saludable para la mayoría de personas, el consumo excesivo de ajo puede provocar molestias digestivas, halitosis y, en casos aislados, reacciones alérgicas. Las personas con problemas renales o con tendencia a formar cálculos deben moderar la ingesta de espinaca por su contenido de oxalatos. Además, quienes toman anticoagulantes deben consultar a su médico antes de aumentar el consumo de ajo, por su posible efecto sobre la coagulación sanguínea.

Recetas para preparar el batido de ajo con espinaca

  • Lava un puñado grande de hojas de espinaca fresca y colócalas en una licuadora.
  • Añade un diente de ajo pelado, el zumo de un limón, un vaso de agua fría y una manzana verde troceada para suavizar el sabor.
  • Bate hasta conseguir una mezcla homogénea y sirve al momento para aprovechar sus nutrientes.

Temas Relacionados

espinacaajosaludnutriciónmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Asesinan a “El Curro”, líder huachicolero ligado al cártel de Los H, en Hidalgo

La disputa por el control del huachicol y el narcomenudeo en Tula mantiene en alerta a las autoridades

Asesinan a “El Curro”, líder

Temblor hoy 4 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 4 de febrero

Chiapas registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.1

Caen cinco sujetos que presuntamente intentaban robar moto en Nezahualcóyotl

Los detenidos fueron identificados gracias a un protocolo de búsqueda activado tras la denuncia de la víctima

Caen cinco sujetos que presuntamente

Ángela Aguilar deja de seguir a Cazzu en Threads tras ser exhibida en redes

En redes sociales los internautas aseguraron que usaba esta red social para “espiar” a la ex de Christian Nodal

Ángela Aguilar deja de seguir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a “El Curro”, líder

Asesinan a “El Curro”, líder huachicolero ligado al cártel de Los H, en Hidalgo

Operativo de búsqueda por mineros desaparecidos en Concordia deja cuatro detenidos

Novia de uno de los trabajadores desaparecidos en Concordia escuchó por llamada cómo lo secuestraron

Detienen a dos hombres por presunto homicidio con arma punzocortante en la Gustavo A. Madero

Detienen a presunto narcomenudista que trató de huir de los agentes en una bicicleta en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar deja de seguir

Ángela Aguilar deja de seguir a Cazzu en Threads tras ser exhibida en redes

Examiga de Imelda Tuñón expone supuesta violencia contra Julián Figueroa

Cómo asistir al concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí en el Estado de México

Majo Aguilar confirma nuevo romance a casi un año de terminar con Gil Cerezo, vocalista de Kinky

Eduardo Verástegui explota contra Bad Bunny: “No le hace bien a los niños”

DEPORTES

Real Betis busca al niño

Real Betis busca al niño fanático del América que lloró al enterarse de la salida de Álvaro Fidalgo

Trevor Bauer, ¿de vuelta con los Diablos Rojos? su visita al Harp Helú desata rumores sobre su regreso

Qué falta para que Jorge Sánchez llegue al PAOK de Grecia y deje Cruz Azul

Así se está preparando Samadhi Zendejas para su combate contra Alana en el Supernova

Nicolás Larcamón advierte a la directiva de Cruz Azul sobre la urgencia de fichajes