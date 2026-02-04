Batido verde antiviral de espinaca con ajo: cómo aumentar las defensas rápido

Un vaso de batido verde puede incluir los nutrientes necesarios para fortalecer las defensas durante el día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El batido de ajo y espinaca reúne dos ingredientes cargados de nutrientes que potencian el sistema inmunológico. El ajo, con su historia milenaria en la alimentación y la medicina, y la espinaca, fuente relevante de vitaminas y minerales, forman una combinación que destaca por su aporte de vitamina C, vitamina A, hierro y compuestos antioxidantes. Incorporar este batido en la dieta puede ayudar a fortalecer las defensas y aportar nutrientes esenciales en épocas de mayor riesgo de infecciones.

La espinaca se caracteriza por su alto contenido en folatos, vitamina C, vitamina A y vitamina E. Los folatos favorecen la producción normal de células sanguíneas, la vitamina C participa en la protección de las células frente al daño oxidativo y mejora la absorción del hierro, mientras que la vitamina A contribuye al mantenimiento de las mucosas, piel y visión. Los carotenoides presentes, como la luteína y la zeaxantina, también apoyan la salud visual.

El ajo, por su parte, contiene proteínas, yodo, fósforo, potasio, vitamina B6 y compuestos sulfurados como la alicina, que son responsables de su aroma y de sus efectos beneficiosos. Además, el ajo destaca por su aporte de vitamina C y minerales como el potasio, esenciales para el sistema nervioso y muscular.

El ajo contiene proteínas, yodo, fósforo, potasio, vitamina B6 y compuestos sulfurados como la alicina, que son responsables de su aroma y de sus efectos beneficiosos.

Propiedades antioxidantes y energéticas de esta combinación natural del juego antiviral

Consumir un batido de ajo y espinaca puede potenciar el sistema inmunológico gracias a la vitamina C y a los compuestos sulfurados del ajo, que favorecen la producción de células inmunes y la formación de leucocitos. El alto contenido de antioxidantes como la vitamina E, los carotenoides y los flavonoides protege a las células frente a los radicales libres que debilitan las defensas. El hierro de la espinaca, mejor absorbido por la acción de la vitamina C, contribuye al transporte de oxígeno en la sangre y ayuda a reducir el cansancio, lo que resulta útil para mantener la vitalidad diaria.

un batido de espinaca y ajo permite sumar a la alimentación un refuerzo natural para el sistema inmune. Conoce la receta y recomendaciones para su consumo.

Aunque el batido de ajo y espinaca es saludable para la mayoría de personas, el consumo excesivo de ajo puede provocar molestias digestivas, halitosis y, en casos aislados, reacciones alérgicas. Las personas con problemas renales o con tendencia a formar cálculos deben moderar la ingesta de espinaca por su contenido de oxalatos. Además, quienes toman anticoagulantes deben consultar a su médico antes de aumentar el consumo de ajo, por su posible efecto sobre la coagulación sanguínea.

Recetas para preparar el batido de ajo con espinaca

Lava un puñado grande de hojas de espinaca fresca y colócalas en una licuadora.

Añade un diente de ajo pelado, el zumo de un limón, un vaso de agua fría y una manzana verde troceada para suavizar el sabor.

Bate hasta conseguir una mezcla homogénea y sirve al momento para aprovechar sus nutrientes.