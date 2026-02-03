México

SEP anuncia fechas sin clases en este mes de febrero: estos serán los días

Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tuvieron un megapuente vacacional desde el viernes 30 hasta el lunes 2 de febrero

Guardar
La SEP indicó las fechas
La SEP indicó las fechas en que no habrá clases este mes de febrero. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció cuántos días sin clases tendrán los estudiantes de nivel básico en el país.

Luego del megapuente vacacional que tuvieron las alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria que comenzó el viernes 30 de enero y el lunes 2 de febrero, la dependencia del Gobierno de México dio a conocer las fechas exactas en que las clases serán suspendidas para el presente mes.

Cabe mencionar que las clases fueron canceladas el pasado viernes por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes y el lunes fue por el aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, que aunque se lleva a cabo el 5 de febrero, se recorre al lunes más próximo.

Luego del megapuente vacacional para volver a clases, la SEP ha revelado cuántos días de vacaciones tendrá en total este mes de febrero. Asimismo, explicó las razones.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

SEP anuncia cuántos días de descanso tendrán todos los alumnos y alumnas este mes de febrero

La SEP indicó que serán un total de dos días sin clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Recalcó que un día de descanso ya se llevó a cabo, que fue el pasado lunes 2 de febrero por el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

Ante esto, solamente será una fecha exacta de este mes de febrero en que no habrá clases.

La SEP mencionó la razón y dio a conocer que será un fin de semana largo para alumnas y alumnos de nivel básico en todo el país.

  • Viernes 27 de febrero
  • La fecha de descanso será por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE)
  • Será un fin de semana largo para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.
El viernes 27 de febrero
El viernes 27 de febrero será la fecha cuando las clases serán suspendidas. Crédito: Cuartoscuro.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La CTE es una reunión periódica realizada en las escuelas de educación básica en México. Está conformada por directivos, docentes y personal de apoyo.

  • El CTE tiene como objetivo analizar, planificar y tomar decisiones sobre el funcionamiento escolar para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
  • En las sesiones se revisan avances académicos, se identifican áreas de oportunidad y se diseñan estrategias para atender las necesidades educativas de los alumnos.
La CTE es una reunión
La CTE es una reunión periódica realizada en las escuelas de educación básica en México. Crédito: Cuartoscuro.

Estas juntas suelen realizarse al final de cada mes y están programadas oficialmente por la SEP.

  • Los estudiantes no asisten a estas reuniones, ya que están destinadas exclusivamente al personal escolar.

Las decisiones tomadas en el CTE son fundamentales para la gestión escolar y la mejora continua de la calidad educativa.

  • Además, favorecen el trabajo colaborativo y la actualización profesional de los docentes.

Temas Relacionados

Secretaría de Educación PúblicaSEPClasesClases FebreroFebreroJunta de Consejo Técnico EscolarConsejo Técnico Escolarmexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son las propiedades medicinales del ajonjolí y cómo aprovecharlas

Unas simples formas de preparación realzan la absorción de minerales esenciales y potencian los beneficios para el corazón y los huesos

Cuáles son las propiedades medicinales

Línea A del Metro CDMX suspende servicio por problemas eléctricos este 3 de febrero

Adrián Rubalcava, director del STC, explicó que trabajan para restablecer la circulación de los trenes

Línea A del Metro CDMX

El mensaje que envió Álvaro Fidalgo a la afición del América en su presentación con el Betis

Fidalgo definió al Club América como un ‘club gigante’ y reconoció el impacto que tuvo en su formación como futbolista profesional

El mensaje que envió Álvaro

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de febrero: Avenida Niños Héroes permanece cerrada debido a la presencia de manifestantes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de febrero: no hay servicio en Línea A

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina y Defensa se reúnen

Marina y Defensa se reúnen con militares de EEUU para consolidar capacidades en seguridad rumbo al Mundial 2026

Más de 10 sacerdotes han sido asesinados el último lustro: Guerrero, Michoacán y Jalisco son los principales estados

Quién es el “Compa Güero”, primer detenido de Los Chapitos por ataque contra legisladores de MC en Sinaloa

Dan de alta a diputada de MC que fue atacada a balazos en Culiacán, Sergio Torres sigue en terapia intensiva

Gobierno federal investiga bloqueos en Acapulco por conflicto contra policías comunitarios: Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 3 de febrero

Aarón Mercury confirma reencuentro con su papá previo a su debut en el ring de Supernova Génesis

Qué es la naltrexona, la sustancia que Imelda Tuñón señala como causa de la muerte de Julián Figueroa, supuestamente suministrada por Marco Chacón

Mayela Laguna contradice a Luis Enrique Guzmán y afirma que su hijo sigue llevando el apellido

Esto cuesta es boleto más barato para los nuevos shows de Cristian Castro en el Auditorio Nacional

DEPORTES

El mensaje que envió Álvaro

El mensaje que envió Álvaro Fidalgo a la afición del América en su presentación con el Betis

El mexicano Alejandro Kirk es nombrado el quinto mejor catcher de las Grandes Ligas según la MLB Network

Esta es la cantidad de dinero que pagaría Cruz Azul por Luiz Araujo, delantero del Flamengo

Mr. Iguana rompe en llanto al cumplir su sueño de disputar el Royal Rumble de la WWE | Video

Esta sería la fecha estimada para el debut de Raphaell Veiga con América