SEP anuncia fechas sin clases en este mes de febrero: estos serán los días

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció cuántos días sin clases tendrán los estudiantes de nivel básico en el país.

Luego del megapuente vacacional que tuvieron las alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria que comenzó el viernes 30 de enero y el lunes 2 de febrero, la dependencia del Gobierno de México dio a conocer las fechas exactas en que las clases serán suspendidas para el presente mes.

Cabe mencionar que las clases fueron canceladas el pasado viernes por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes y el lunes fue por el aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, que aunque se lleva a cabo el 5 de febrero, se recorre al lunes más próximo.

La SEP indicó que serán un total de dos días sin clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Recalcó que un día de descanso ya se llevó a cabo, que fue el pasado lunes 2 de febrero por el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

Ante esto, solamente será una fecha exacta de este mes de febrero en que no habrá clases.

La SEP mencionó la razón y dio a conocer que será un fin de semana largo para alumnas y alumnos de nivel básico en todo el país.

Viernes 27 de febrero

La fecha de descanso será por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE)

Será un fin de semana largo para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La CTE es una reunión periódica realizada en las escuelas de educación básica en México. Está conformada por directivos, docentes y personal de apoyo.

El CTE tiene como objetivo analizar, planificar y tomar decisiones sobre el funcionamiento escolar para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En las sesiones se revisan avances académicos, se identifican áreas de oportunidad y se diseñan estrategias para atender las necesidades educativas de los alumnos.

Estas juntas suelen realizarse al final de cada mes y están programadas oficialmente por la SEP.

Los estudiantes no asisten a estas reuniones, ya que están destinadas exclusivamente al personal escolar.

Las decisiones tomadas en el CTE son fundamentales para la gestión escolar y la mejora continua de la calidad educativa.

Además, favorecen el trabajo colaborativo y la actualización profesional de los docentes.