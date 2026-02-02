México

¿Por qué no hay clases mañana? este día termina el megapuente de la SEP

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria dispusieron de cuatro días libres

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

Este 2026, el lunes 2 de febrero será considerado día de descanso oficial para preescolar, primaria y secundaria de la SEP.

A pesar de la coincidencia con el Día de la Candelaria, el motivo no radica en la tradición de comer tamales, sino en la celebración del Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.

¿El 2 de febrero es feriado oficial?

La Ley Federal del Trabajo no reconoce al Día de la Candelaria como un motivo de suspensión obligatoria de labores.

Aunque miles de familias mexicanas mantienen viva la costumbre de reunirse y compartir platillos típicos, la normativa establece que solo corresponde descanso si coincide con otra festividad oficial, como ocurre este año.

Las empresas e instituciones pueden, de manera interna, decidir otorgar el día libre por sus propias políticas.

La recomendación es que cada empleado consulte las disposiciones particulares de su lugar de trabajo, ya que la ley no exige el descanso por motivos religiosos o culturales no expresamente señalados.

En cuanto a derechos laborales, la LFT establece que los trabajadores que deban prestar servicios durante un día de descanso oficial deberán recibir pago triple.

¿Hay clases en la SEP?

Este año, la celebración adquiere un matiz especial porque el asueto nacional coincide con la fecha religiosa.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el lunes 2 de febrero sí habrá suspensión de clases en todos los niveles de educación básica, pero la justificación es la efeméride constitucional, no la festividad tradicional.

Fechas clave SEP

El calendario escolar para el ciclo 2025-2026 prevé 185 días efectivos de clases para preescolar, primaria y secundaria, y 190 días para instituciones formadoras de maestros y maestras.

Las vacaciones de primavera se extenderán del 30 de marzo al 10 de abril, mientras que otras suspensiones de actividades responderán a conmemoraciones como la Expropiación Petrolera, el Día del Trabajo y la Batalla de Puebla.

El periodo de preinscripción para preescolar, primer grado de primaria y secundaria abarcará del 3 al 13 de febrero de 2026. Por su parte, las fechas para capturar calificaciones se fijaron para el 14 de noviembre de 2025, el 13 de marzo y el 3 de julio de 2026.

¿Cuándo acaba el megapuente?

La SEP subrayó que todas estas fechas serán de observancia obligatoria en el sistema educativo nacional, aunque podrían realizarse ajustes por situaciones climáticas regionales.

Así, el megapuente que inicia con la suspensión de actividades por la Constitución concluirá el martes 3 de febrero, cuando se reanuden las clases y actividades laborales regulares en la mayoría de los sectores.

Cuántos días libres quedan en el calendario SEP

  • 27 de febrero - CTE
  • 16 de marzo - suspensión de labores docentes por conmemoración de la Expropiación Petrolera
  • 27 de marzo - CTE
  • 30 y 31 de marzo - vacaciones
  • 1 al 10 de abril - vacaciones
  • 1 de mayo - suspensión de labores docentes por Día del Trabajo
  • 5 de mayo - suspensión de labores docentes por conmemoración de la Batalla de Puebla
  • 15 de mayo - suspensión de labores docentes por el Día de la maestra y el maestro
  • 29 de mayo - CTE
  • 26 de junio - CTE

