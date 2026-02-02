Vive saludable, vive feliz avanza en México: más de 8.3 millones de estudiantes ya fueron valorados en escuelas públicas

La estrategia impulsa el bienestar integral de niñas y niños de primaria en todo el país.

La estrategia nacional Vive saludable, vive feliz, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, avanza de manera sostenida en todo el país y se consolida como una de las principales políticas públicas para garantizar el bienestar integral de niñas y niños de educación primaria, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Desde su puesta en marcha, el programa ha priorizado la prevención y la detección oportuna de problemas de salud en el entorno escolar, con una amplia participación de autoridades educativas, personal médico y familias, lo que ha permitido alcanzar una cobertura histórica en escuelas públicas urbanas, rurales, indígenas y comunitarias.

Estrategia Vive saludable, vive feliz fortalece la salud escolar

De marzo de 2025 al 23 de enero de 2026, la SEP reportó que 8 millones 391 mil 424 estudiantes han sido valorados en 66 mil 611 escuelas primarias públicas del país.

Las jornadas escolares incluyen información a familias y recomendaciones para hábitos saludables.

Estas acciones se han realizado mediante 66 mil asambleas informativas, en las que participaron más de 8 millones de madres, padres y tutores, quienes otorgaron su consentimiento para las evaluaciones de salud.

Las valoraciones incluyen medición de peso y talla, revisión de agudeza visual, salud bucal y pláticas de promoción de estilos de vida saludables, con el objetivo de detectar riesgos desde edades tempranas y promover hábitos positivos dentro y fuera de las aulas.

Jornadas de Salud Escolar avanzan en todo el país

Mario Delgado detalló que ocho entidades federativas ya concluyeron sus Jornadas de Salud Escolar: Aguascalientes, Chiapas, Colima, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. En estos estados se benefició a 3 millones 40 mil 447 estudiantes de 28 mil 481 escuelas.

La coordinación de SEP, IMSS, DIF y Salud permite cobertura nacional y seguimiento continuo.

Hidalgo y Sinaloa concluirán las jornadas durante febrero, mientras que el resto de las entidades finalizará antes del cierre del ciclo escolar 2025–2026, lo que permitirá alcanzar una cobertura nacional prácticamente total.

Atención médica y prevención: ejes clave del programa

Como parte del seguimiento, se han entregado más de 8 millones de Informes de Resultados a las familias, con recomendaciones específicas para mejorar la alimentación, la actividad física y la higiene, así como canalizaciones a unidades médicas cuando se detectan problemas de salud.

En materia preventiva, el programa ha aplicado más de 8 millones de dosis de flúor, acompañadas de la entrega de cepillos dentales y orientación sobre la técnica correcta de cepillado.

La estrategia pone énfasis en la prevención y detección temprana de problemas de salud en niñas y niños. (Jorge Contreras/Infobae México)

Además, gracias a la colaboración con la iniciativa privada, se cuenta con 2 millones de lentes gratuitos para niñas y niños con problemas de agudeza visual, los cuales se entregan tras valoraciones con tecnología especializada.

Coordinación institucional y recursos disponibles

Las acciones han sido posibles gracias al trabajo conjunto de 8 mil 118 especialistas de la SEP, el IMSS, IMSS Bienestar, el Sistema Nacional DIF y la Secretaría de Salud, organizados en 738 brigadas de salud escolar.

El IMSS participa activamente en las jornadas de salud escolar, aportando personal especializado para las valoraciones médicas. (Luz Coello/ Infobae México)

Para la atención de casos detectados, existen más de 4 mil 500 clínicas en todo el país, donde ya se han brindado más de 700 mil atenciones médicas.

Además, la estrategia forma parte de la agenda permanente de los Consejos Técnicos Escolares desde el ciclo 2025–2026 y cuenta con un repositorio digital en constante actualización en vidasaludable.gob.mx.

Principales acciones de Vive saludable, vive feliz:

Valoración integral de salud en escuelas primarias públicas

Entrega de informes y recomendaciones a las familias

Aplicación de flúor y promoción de salud bucal

Dotación de lentes gratuitos para problemas visuales

Canalización médica oportuna y seguimiento continuo